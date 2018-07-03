В Минском районе 18-летний парень до смерти избил мужчину на остановке

Как стало известно, 18-летний парень сидел на скамейке на автобусной остановке и играл на планшете. В этот момент к нему подошел 58-летний мужчина. Между ними завязался словесный конфликт, который перешел в драку.

В результате молодой человек нанес мужчине множество ударов в области головы и жизненно важных органов. После этого парень оставил избитого на остановке и ушел домой.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, утром лежащего мужчину обнаружила местная жительница. К тому моменту он был уже мертв. Известно, что погибший проживал в Минске, но работал сантехником в агрогородке Большевик. Накануне гибели его видели случайные прохожие в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст.139 УК Республики Беларусь. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Известно, что молодой человек работает слесарем.