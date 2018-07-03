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«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

04.07.2018 18:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.

«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

Начались торжества на Кургане Славы.

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День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт

По-настоящему интересно и весело было в городе машиностроителей. Главный праздник страны совпал с 55-летием Жодино. Кульминацией праздника стала республиканская акция «Споем гимн вместе».

«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

Как отпраздновал День Независимости центральный регион – смотрите в нашем репортаже.

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

 
 
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Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе...
 
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