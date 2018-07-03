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«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости
Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.
Начались торжества на Кургане Славы.
По-настоящему интересно и весело было в городе машиностроителей. Главный праздник страны совпал с 55-летием Жодино. Кульминацией праздника стала республиканская акция «Споем гимн вместе».
Как отпраздновал День Независимости центральный регион – смотрите в нашем репортаже.
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«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости
Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе...
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