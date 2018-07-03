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В Купаловском театре пройдет "Ночь поэзии"

04.07.2018 22:31 — Разное | Интерфакс  
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В волшебную купальскую ночь 6 июля в Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится вторая "Ночь поэзии", сообщили в театре.

"В мероприятии примут участие выдающиеся белорусские поэты, а также актеры Купаловского театра, которые прочитают свои любимые стихи или произведения своего авторства. Кульминацией "Ночи поэзии" станет выступление Каси Камоцкой – белорусского музыканта, барда", - рассказали в Национальном академическом театре им. Я.Купалы.

Мероприятие пройдет на летней террасе кафе "Аўстэрыя Уршуля" Купаловского театра. Сбор гостей – в 19.00.

В Купаловском театре пройдет "Ночь поэзии"
Купаловский театр вместе с лучшими белорусскими поэтами продолжает прекрасную традицию празднования Ивана Купалы, которая была заложена в прошлом году.

"В этот раз в мероприятии примут участие Андрей Ходонович, Даша Белькевич, Татьяна Недбай, Владимир Орлов, Сабина Брило, Игорь Куликов, Виктор Жибуль, Анастасия Кудасова и другие поэты, а также актеры Купаловского театра", - отметили в театре.

Кроме этого, ожидается, что будет действовать и "открытый микрофон", поэтому каждый гость сможет также прочитать стихи вместе с поэтами.

В конце вечера выступит Кася Камоцкая, которая представит лучшую поэзию в музыкальном исполнении. В репертуаре Каси – песни на стихи современных белорусских поэтов Игоря Бобкова, Адама Глобуса, Анатолия Сыса, Михала Анемподистова и других.

"Но на этом сюрпризы не заканчиваются. К этому прекрасному празднику, когда каждый ищет свой цветок папоротника и счастье, Купаловский театр дарит настоящее чудо для своих зрителей. С 6 по 12 июля можно будет приобрести билеты на спектакли театра со скидкой 30% через сайт kupalauski.by и в кассах театра", - рассказали в Купаловском.

Там также обратили внимание, что количество билетов ограничено.

Для того, чтобы принять участие в "Ночи поэзии", необходимо зарегистрироваться по ссылке

 

 
 
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В волшебную купальскую ночь 6 июля в Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится вторая "Ночь поэзии", сообщили в театре.
 
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