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Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи

05.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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24 июня 2018 22:17 1788

Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

На улице совсем не лётная погода. Дождь, ветер и температура далека от комфортной. Что делают пессимисты? Скорее всего ругают небесную канцелярию и предаются унынию дома. А те, кто считает, что у природы нет плохой погоды, собрались в Центре творчества детей и молодежи Солигорского района. Именно там был дан старт празднованию Дня молодежи в нашем городе.

Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи

Традиционно эту дату отмечают в последнее воскресенье июня. Но два праздничных всегда лучше чем один, так решили организаторы мероприятий. И вот уже несколько лет все самое интересное и развлекательное проходит в Солигорске в течение двух дней. Для юных, взрослых и совсем маленьких можно найти интересные мероприятия. Ведь День молодежи это праздник не только тех, у кого в паспорте стоят определенные цифры, но и всех людей, кто молод душой, инициативен и просто любит жизнь во всех ее проявлениях.

Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи
Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи
Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи

Первыми предоставили площадку ЦТДиМ. Правда, пришлось слегка подкорректировать планы. Все же погодные условия не способствовали развлечениям на свежем воздухе. Тем не менее, все получилось и работали все заявленные в программе площадки. Посетители смогли увидеть фотовыставку «В объективе молодежь», попробовать свои силы в караоке.

Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи
Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи
Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи

Для увлеченных, творческих и креативных молодых людей работал «Город мастеров». Можно было освоить новую технику декоративно-прикладного искусства или просто понаблюдать за работой мастеров. Кроме того, юные таланты подготовили концертную программу «Планета молодых». Так что хорошее настроение, новые знакомства и встречи старых друзей стали неплохим ответам капризам погоды.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: знакомства
 
 
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24 июня 2018 22:17 1788 Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске...
 
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