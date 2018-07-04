

Дождь не помеха хорошему настроению. Как в Солигорске стартовал День молодежи Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

На улице совсем не лётная погода. Дождь, ветер и температура далека от комфортной. Что делают пессимисты? Скорее всего ругают небесную канцелярию и предаются унынию дома. А те, кто считает, что у природы нет плохой погоды, собрались в Центре творчества детей и молодежи Солигорского района. Именно там был дан старт празднованию Дня молодежи в нашем городе.

Традиционно эту дату отмечают в последнее воскресенье июня. Но два праздничных всегда лучше чем один, так решили организаторы мероприятий. И вот уже несколько лет все самое интересное и развлекательное проходит в Солигорске в течение двух дней. Для юных, взрослых и совсем маленьких можно найти интересные мероприятия. Ведь День молодежи это праздник не только тех, у кого в паспорте стоят определенные цифры, но и всех людей, кто молод душой, инициативен и просто любит жизнь во всех ее проявлениях.













Первыми предоставили площадку ЦТДиМ. Правда, пришлось слегка подкорректировать планы. Все же погодные условия не способствовали развлечениям на свежем воздухе. Тем не менее, все получилось и работали все заявленные в программе площадки. Посетители смогли увидеть фотовыставку «В объективе молодежь», попробовать свои силы в караоке.













Для увлеченных, творческих и креативных молодых людей работал «Город мастеров». Можно было освоить новую технику декоративно-прикладного искусства или просто понаблюдать за работой мастеров. Кроме того, юные таланты подготовили концертную программу «Планета молодых». Так что хорошее настроение, новые знакомства и встречи старых друзей стали неплохим ответам капризам погоды.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.