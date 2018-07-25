Вместо Мазурина исполняющим обязанности главреда российского Forbes назначен Золотов из ForbesLife

Николай Мазурин с пятницы прекратит исполнять обязанности главного реактора российского Forbes, на его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей Золотов.

"Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали", - сказал Н.Мазурин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, исполнять обязанности главного редактора журнала назначен А.Золотов.

"В редакции Forbes он возглавлял приложение FobesLife", - пояснил Н.Мазурин.

Вместе с тем Н.Мазурин остается шеф-редактором журнала Forbes.

Он сообщил "Интерфаксу", что будет думать о своей дальнейшей работе в журнале.

"Я пока не принял решение", - сказал он.

Ранее в четверг Н.Мазурин сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

По словам Н.Мазурина, в среду после получения нового номера журнала из печати он не обнаружил в нем статьи "Дела семейные" о бизнесе совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которую, подчеркивает и.о. главреда, он подписал в печать.

По словам сотрудников редакции Forbes, с которыми удалось пообщаться "Интерфаксу", по правилам издания статья перед печатью обязательно проверяется и согласовывается с юридическим департаментом.

Источник "Интерфакса" в российском Forbes сообщил, что владелец лицензии - Forbes Inc. - в курсе сложившейся ситуации.

Между тем, статья о бизнесе братьев Магомедовых размещена на сайте Forbes уже в течение нескольких часов. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, рекомендовавших ее доработать во избежание судебных претензий к изданию.

Кроме того, есть и этическая сторона данного вопроса, добавили в пресс-службе ACMG. "Мировые стандарты журналистики, наш собственный опыт, свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип - не публиковать материалы о подозреваемых/подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие", - отметили там.

Как сообщалось, владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед обвиняются в организации преступного сообщества для хищениях бюджетных средств в особо крупном размере. Оба находятся под арестом с 31 марта. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

В группе "Сумма" в свою очередь выразили недоумение по поводу исчезновения из печатной версии журнала Forbes статьи "Дела семейные", надеется, что те, кто принял это решение, ответят за него, а репутация издания не пострадает.