Член британской Палаты общин предложил расследовать получение Катаром чемпионата мира по футболу-2022

Дэмиан Коллинз, возглавляющий комитет Палаты общин по культуре, прессе и спорту, выступил с предложением провести независимое расследование относительно того, насколько честно Катар получил от FIFA чемпионат мира-2022.

Это заявление стало реакцией на статью издания Sunday Times, где говорилось о применении катарской стороной методов, направленных на дискредитацию соперников. В частности, журналисты утверждают, что катарцы использовали «чёрный пиар», привлекая к работе бывших сотрудников ЦРУ.

Оргкомитет ЧМ-2022, что ожидаемо, обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, право принять мировой футбольный форум арабская страна получила в декабре 2010 (тогда же, когда России доверили ЧМ-2018). «Мундиаль» должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.