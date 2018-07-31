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МВД Таджикистана о нападении на иностранных велотуристов: это устроило не ИГ

31.07.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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Министерство внутренних дел Таджикистана рассказало новые подробности нападения на группу иностранных туристов в Дангаринском районе Хатлонской области страны. В ведомстве заявили, что ответственность за нападение несет не «Исламское государство», а запрещенная Партия исламского возрождения.

По данным ведомства, организатором атаки на иностранцев был задержанный в ходе спецоперации гражданин Таджикистана Хусейн Абусамадов, а заказчиком — Носирхуджа Убайдов, с 2015 года объявленный в международный розыск.

И Абусамадов, и Убайдов, как отмечают в МВД, были членами запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Ранее сообщалось, что ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

На допросе Абусамадов сообщил, что после нападения на туристов он вместе с остальными членами банды собирался укрыться на территории Афганистана. Он также признался, что в 2014—2015 годах проходил военную подготовку на территории Ирана, сообщает tut.by

На группу передвигавшихся на велосипедах иностранных туристов напали 29 июля, когда те ехали по территории Дангаринского района. Сначала находившиеся в автомобиле Daewoo Leganza преступники сбили велосипедистов, а затем напали на них с ножами и топорами. В результате четверо туристов — граждане США Джей Остин и Лорен Монатс, а также гражданин Нидерландов Виллем Воке и гражданин Швейцарии Маркус Хамел — скончались от ранений. Голландец Айрис Ким и швейцарка Клер Дименд в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще один турист, гражданин Франции, отставший от группы, не пострадал.

Для розыска нападавших был создан специальный штаб под руководством первого заместителя главы МВД, расследование дела взял под свой контроль сам президент Таджикистана. Уже вскоре милиции удалось найти автомобиль преступников и задержать главаря нападавших Абусамадова. Еще один преступник — Аслиддин Юсупов — при попытке задержания ударил первого заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД подполковника милиции Джумахона Назарзода топором и был убит. Пострадавший милиционер госпитализирован с тяжелым ранением.

Продолжавшим розыски силовикам удалось обнаружить на территории соседнего села еще троих преступников, вооруженных холодным оружием. В сообщении МВД отмечается, что бандиты попытались напасть на оперативников и были уничтожены. В рамках расследования сотрудниками МВД задержаны еще четверо подозреваемых в связях с нападавшими и финансировании преступной группы.


 
 
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Министерство внутренних дел Таджикистана рассказало новые подробности нападения на группу иностранных туристов в Дангаринском районе Хатлонской области страны....
 
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