После смертельного ДТП, которое произошло с нашими соотечественниками в Николаевской области Украины , многие белорусы стали обсуждать злополучную дорогу: мол, «трасса Е95, которая ведет в Одессу, — кровавая и опасная, не проходит и дня, чтобы там кто-нибудь не разбивался». Автомобилисты, которые уже ездили по этой трассе, рассказали AUTO.TUT.BY о своем опыте поездки, высказались об опасных участках дороги и причинах, которые могут привести к авариям.



Фото: БелаПАН

Чаще всего аварии происходят утром

Статистика действительно говорит о том, что Одесский регион аварийный. Как сообщает украинский аналитический портал «Слово и Дело» , всего за 6 месяцев текущего года в Украине произошло 68,8 тысячи ДТП, в результате которых погибли 1 тысяча 237 человек (в среднем за сутки происходит 380 аварий). Хотя цифра и кажется высокой, однако это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего ДТП происходит в Киеве и Одесской области.

По данным, предоставленным AUTO.TUT.BY Национальной полицией в Одесской области, за неполных два года (с 1 сентября 2016 года по 25 июля 2018 года) на дороге Е95 (М05 Киев — Одесса) в пределах области произошло 122 аварии. В них погибли 48 человек и получили травмы 118 человек.

Как показывает статистика, больше всего ДТП с тяжелыми последствиями происходило в утреннее время:

с 00.00 до 6.00 — 28 аварий (погибли 7 человек, 33 получили травмы);

с 6.00 до 12.00 — 36 аварий (погибли 16 человек, 48 получили травмы);

с 12.00 до 18.00 — 32 аварии (погибли 10 человек, 54 получили травмы);

с 18.00 до 00.00 — 26 аварий (погибли 15 человек, 16 получили травмы).

«Никакого ужаса в этой дороге нет»

Мы послушали бывалых водителей. Многие белорусские автотуристы предпочитают въезжать в Украину через пункт пропуска «Новая Гута», а дальше, к морю, ехать, никуда не сворачивая по четырехполосной Е95 (по две полосы в каждом направлении). По такому маршруту прошлым летом ездил в Одессу на своем Saab минчанин Александр. Отметим, мужчина — опытный водитель: за рулем больше 25 лет. За эти годы он объездил всю Беларусь, северо-западную часть России и половину Европы, видел дороги плохие и хорошие. Поэтому в Одессу Александр без колебаний решил отправиться на авто.

В дорогу он выехал в 20.00, перед этим полдня отсыпался — чтобы сесть за руль отдохнувшим.

— Белорусский участок дороги до Гомеля нареканий не вызвал — нормальная качественная проезжая часть. Единственный минус — в населенных пунктах в один уровень с дорогой очень много пешеходных переходов. Вот ты разгоняешься там, где можно, до 120 км/ч, а перед зеброй скорость надо снижать до 70−90 километров. Потом снова разгоняешься, но не успеешь проехать и пять километров — опять требуется снижение скорости. Такой дерганый режим езды не очень комфортный, — говорит Александр.

Дорога от Гомеля до «Новой Гуты» понравилась водителю меньше — «слишком много ям, и разметки почти нет».

Около полуночи мужчина был уже в пункте пропуска. Несмотря на позднее время, очередь из автомобилей на погранпереходе была большая — на прохождение границы ушло семь часов. Автомобилист отметил, что «стояние в очереди выматывает больше, чем управление машиной».



Фото: БелаПАН

— Рано утром я уже ехал по украинской территории. Сразу после границы дорога была хуже, чем у нас, примерно на один балл. Ямы встречаются редко, резких поворотов нет. За Киевом, возле Белой Церкви, на протяжении примерно десяти километров ремонтировали дорогу, одна полоса для движения была закрыта. Скорость там пришлось снизить, но машины ехали, стоять и ждать в полосе не пришлось.

А вот в Черкасской области, за городом Умань, Александр сравнивает езду по дороге с качкой на волнах.

— Такой участок длится километров 70. Пришлось ехать 60 км/ч, если больше — то можно и подвеску там оставить. Зато потом, до Одессы, приятный сюрприз — трасса прямая, как стрела, и ровная, ехать было легко.

Водитель отметил, что ехал он с установленной скоростью в 90 км/ч и соблюдал ПДД. Через каждые три часа пути делал остановки для того, чтобы размяться и перекусить, еще один час ушел на сон, три часа — на прогулку по Киеву.

— Никаких проблем для автомобилистов на этой трассе нет, ужасной я ее не считаю. За все время я видел две аварии: небольшое столкновение двух машин на Е95, и в Одессе водитель сбил пешехода, — говорит Александр. — Конечно, ДТП там происходят, но мне кажется, причина этому не состояние дороги, а поведение водителей. Я заметил, что культура вождения там очень низкая. Украинские водители носятся со скоростью 130−140 км/ч, выскакивают для обгона на встречку там, где это запрещено. Наверное, глядя на них, белорусы так же начинают себя вести, это меня очень поразило.

Автомобилист считает, что прежде, чем отправляться в Одессу за рулем своего авто, человек должен учитывать свой водительский опыт и физиологические особенности организма.

— Наверное, если кто-то ездил только из города на дачу, то ему преодолеть расстояние до Одессы будет сложно. Думаю, таким людям надо ехать осторожно, соблюдать правила и не мучить себя: если почувствовал усталость или в сон клонит — остановись и отдохни, а еще лучше — переночуй в промежуточном пункте.

«Жду неприятностей от фур»

Еще один минский автомобилист, Дмитрий, неоднократно ездил на своем Chevrolet отдыхать в Одессу. Водитель считает себя довольно подготовленным — он водит авто с 2009 года, за год по трассам накатывает около 30 тысяч километров. Отправляется в путешествие парень всегда с компанией, а один раз брал с собой и маленького ребенка. Пересекать границу он предпочитает через пункт пропуска «Александровка» в Наровлянском районе, а потом выезжает на Е95.

— Сразу после границы дорога очень плохая — сплошные мелкие ямы, едешь, как по стиральной доске, приходится тянуться 60−70 км/ч. Потом выезжаю на Е95 — сейчас это нормальная дорога, я считаю. Но еще года четыре назад она была ужасная, но ее постоянно ремонтируют, и она становится лучше.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Автомобилист признался, что там, где дорога позволяет, он едет днем со скоростью 160−180 км/ч, ночью — 150−160 км/ч. До Одессы доезжает за девять часов, при этом остановки делает только на АЗС — для дозаправки.

— Не считаю, что эта дорога страшная и кровавая. Просто надо быть внимательным за рулем. Неприятностей можно ждать от фур — обычно они едут по правой крайней полосе, но от их водителей стоит ожидать неожиданных и резких маневров. Особенно такое бывает там, где АЗС на одной стороне, а грузовик едет по другой.

ДТП на этой дороге парню приходилось видеть только один раз — недалеко от границы, на белорусской территории.

«Подвеску там можно оставить…»

Водитель собственного туристического 57-местного автобуса Bova Виктор Бразовский впервые возил туристов из Минска в Одессу лет 15−20 назад. В последние годы Виктор выбирает это направление для поездок редко, чаще отправляется в Европу — «все из-за колдобин на дорогах, на которых можно подвеску потерять». Мужчина считает, что украинский участок дороги Е95 очень непредсказуемый, а потому — опасный.



Фото из личного архива Виктора Бразовского

— Первая полоса дороги с обеих сторон сильно разбита — по ней ездят грузовики. Есть неплохие участки трассы, но неожиданно на ней может быть большая выбоина. Все легковушки двигаются по второму ряду, я еду там же, причем со скоростью 50−60 км/ч — берегу свой автобус и пассажиров.

В такой ситуации за автобусом Виктора выстраивается очередь из машин, которые не могут его обогнать, автомобилисты сигналят и ругаются. Нередко появляются «учителя» из числа украинцев — машины обгоняют автобус, становятся перед ним и резко жмут на тормоз.

— С «учителями» могут встретиться любые автомобилисты, которые едут не так быстро, как они. Белорусским водителям надо быть готовым к этому. Вообще, местные носятся там на огромной скорости. Но они знают там каждую ямку, притормаживают и объезжают, где надо. Нашим не стоит им подражать — чревато серьезными авариями.

А аварий на этой трассе Виктор видел очень много. Хотя он отметил, что несколько лет назад их было гораздо больше, чем сейчас, — по дороге в Одессу раньше можно было встретить 5−6 ДТП с пострадавшими.

— Не скажу, что на этой дороге есть особо опасные участки, где постоянно происходят аварии и поэтому там надо быть осторожнее, чем в других местах. Аварии могут происходить где угодно, поэтому внимательным надо быть на протяжении всего пути. Ну и, конечно, в дорогу надо отправляться хорошо отдохнувшим.