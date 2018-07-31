"Они были в тюрбанах": кто убил российских журналистов в Африке



Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

Журналист, режиссери операторпогибли на севере Центральноафриканской Республики. Их тела с многочисленными пулевыми ранениями обнаружили недалеко от города Сибю, в 180 км от столицы ЦАР — Банги. Рядом была найдена обстрелянная машина.Агентство Associated Press со ссылкой на представителя властей города Сибю Марселина Йойо сообщило, что россияне покинули город около 19.00 и были атакованы между двумя деревнями в 23 километрах от города.На журналистов напали около 10 человек, говоривших на арабском языке.— заявил чиновник. По его словам, журналистов убили на месте, а водитель автомобиля сбежал и сообщил о произошедшем властям.По одной из версий, российских журналистов убили боевики мусульманского повстанческого движения «Селека» — как сообщает ТАСС, об этом рассказало в среду радио ЦАР со ссылкой на источники во властных структурах.По данным миротворцев ООН, направившихся на место происшествия, тела россиян доставили на базу миссии в Сибю утром во вторник.Джемаль, Расторгуев и Радченко имели при себе просроченные удостоверения российских СМИ. Об этом РИА «Новости» заявил источник, знакомый с ситуацией. В том числе у них были пресс-карты «Известий». Тем не менее, издание заявило, что никто из их журналистов не находился в командировке в Африке.— сообщила представитель российского МИД, отметив, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.Захарова добавила, что посольство России в Банги занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину, они будут доставлены в Россию в ближайшие дни.Как сообщила ТАСС сестра режиссера, погибших журналистов должны привезти на родину 3 августа.Трагедия в ЦАР под личным контролем главы МИД. Министерство находится в контакте с российскими и африканскими правоохранителями. Кроме того, ведомство проконтролирует транспортировку тел погибших журналистов на родину.После обнаружения тел россиян СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Об убийстве». Следователи направят запросы о правовой помощи согласно международным и российским нормам. Следственный комитет также заявил о готовности помогать местным правоохранителям в расследовании преступления.По данным СМИ, Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились в центральную Африку на съемки фильма о работе в этой стране российских частных военных компаний.Этот проект журналисты вели совместно с «Центром управления расследованиями». Организация финансируется бизнесменом Михаилом Ходорковским и фокусируется на расследованиях о российских политиках и предпринимателях.— говорится в сообщении «Центра» в фейсбуке.Замглавы организациирассказала, что съемочная группа прибыла в республику в субботу. При этом последний раз на связь они вышли в воскресенье вечером.заявила она РИА «Новости».Орхан Джемаль в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета» и «Версия». В «Новой газете» он возглавлял отдел политики.— заявил ТАСС председатель редакционного совета «Новой газеты»Джемаль также работал военкорром в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Сирии и Ливане. Он является автором книги «Хроники пятидневной войны», описывающей российско-грузинско-осетинский конфликт.Александр Расторгуев — режиссер-документалист. По словам коллег, он был дерзким, бесстрашным и социально активным человеком. Вместе с документалистоми журналистомон снял картину «Срок».Вместе с Джемалем и Расторгуевым погиб молодой оператор и фотограф Кирилл Радченко. Он был сотрудником компании Troppierre Group, занимающейся созданием видео- и фотоконтента. В 2015−2016 годах принимал участие в съемках веб-сериала «Район тьмы». С 2016 года Радченко сотрудничал с агентством ANNA-News (Абхазия) — в том числе много работал в Сирии и Украине.Обстановка в центральной Африке, где погибли трое российских журналистов, в последние несколько лет является неспокойной. Это связано с межконфессиональным конфликтом, который начался там в 2013 году.Тогда мусульмане захватили столицу республики Банги и свергли президента-христианина. Христиане в свою очередь начали расправу над представителями мусульманской общины. Чтобы стабилизировать ситуацию в ЦАР, ООН развернула там воинский контингент.