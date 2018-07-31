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"Они были в тюрбанах": кто убил российских журналистов в Африке
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли на севере Центральноафриканской Республики. Их тела с многочисленными пулевыми ранениями обнаружили недалеко от города Сибю, в 180 км от столицы ЦАР — Банги. Рядом была найдена обстрелянная машина.
Агентство Associated Press со ссылкой на представителя властей города Сибю Марселина Йойо сообщило, что россияне покинули город около 19.00 и были атакованы между двумя деревнями в 23 километрах от города.
На журналистов напали около 10 человек, говоривших на арабском языке.
«Силы безопасности сказали им не ехать, потому что было уже темно. Их захватили около десяти человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски», — заявил чиновник. По его словам, журналистов убили на месте, а водитель автомобиля сбежал и сообщил о произошедшем властям.
По одной из версий, российских журналистов убили боевики мусульманского повстанческого движения «Селека» — как сообщает ТАСС, об этом рассказало в среду радио ЦАР со ссылкой на источники во властных структурах.
По данным миротворцев ООН, направившихся на место происшествия, тела россиян доставили на базу миссии в Сибю утром во вторник.
Джемаль, Расторгуев и Радченко имели при себе просроченные удостоверения российских СМИ. Об этом РИА «Новости» заявил источник, знакомый с ситуацией. В том числе у них были пресс-карты «Известий». Тем не менее, издание заявило, что никто из их журналистов не находился в командировке в Африке.
«Наше посольство и центральный аппарат МИДа запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический», — сообщила представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.
Захарова добавила, что посольство России в Банги занимается вопросом транспортировки тел погибших на родину, они будут доставлены в Россию в ближайшие дни.
Как сообщила ТАСС сестра режиссера Расторгуева Лариса, погибших журналистов должны привезти на родину 3 августа.
Трагедия в ЦАР под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова. Министерство находится в контакте с российскими и африканскими правоохранителями. Кроме того, ведомство проконтролирует транспортировку тел погибших журналистов на родину.
После обнаружения тел россиян СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Об убийстве». Следователи направят запросы о правовой помощи согласно международным и российским нормам. Следственный комитет также заявил о готовности помогать местным правоохранителям в расследовании преступления.
По данным СМИ, Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились в центральную Африку на съемки фильма о работе в этой стране российских частных военных компаний.
Этот проект журналисты вели совместно с «Центром управления расследованиями». Организация финансируется бизнесменом Михаилом Ходорковским и фокусируется на расследованиях о российских политиках и предпринимателях.
«Последний раз ребята выходили на связь в воскресенье. В это невозможно поверить, но надежд, что это ошибка, уже не осталось. Это ужасное горе для всех нас. Мы скорбим по нашим товарищам», — говорится в сообщении «Центра» в фейсбуке.
Замглавы организации Анастасия Горшкова рассказала, что съемочная группа прибыла в республику в субботу. При этом последний раз на связь они вышли в воскресенье вечером.
«Проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены», — заявила она РИА «Новости».
Орхан Джемаль в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета» и «Версия». В «Новой газете» он возглавлял отдел политики.
«Мы много работали вместе. Орхан какое-то время был специальным корреспондентом, потом руководителем отдела политики „Новой газеты“. Это очень глубокий человек, обладающий огромными познаниями, в том числе в области мировых религий. Он всегда вычислял, что становится причиной военного конфликта. Он всегда умел, у него был прекрасный инструментарий для этого в голове, проанализировать причины и следствия», — заявил ТАСС председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Джемаль также работал военкорром в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Сирии и Ливане. Он является автором книги «Хроники пятидневной войны», описывающей российско-грузинско-осетинский конфликт.
Александр Расторгуев — режиссер-документалист. По словам коллег, он был дерзким, бесстрашным и социально активным человеком. Вместе с документалистом Павлом Костомаровым и журналистом Алексеем Пивоваровым он снял картину «Срок».
Вместе с Джемалем и Расторгуевым погиб молодой оператор и фотограф Кирилл Радченко. Он был сотрудником компании Troppierre Group, занимающейся созданием видео- и фотоконтента. В 2015−2016 годах принимал участие в съемках веб-сериала «Район тьмы». С 2016 года Радченко сотрудничал с агентством ANNA-News (Абхазия) — в том числе много работал в Сирии и Украине.
Обстановка в центральной Африке, где погибли трое российских журналистов, в последние несколько лет является неспокойной. Это связано с межконфессиональным конфликтом, который начался там в 2013 году.
Тогда мусульмане захватили столицу республики Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. Христиане в свою очередь начали расправу над представителями мусульманской общины. Чтобы стабилизировать ситуацию в ЦАР, ООН развернула там воинский контингент.
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В ЦАР найдены мертвыми трое журналистов из России: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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