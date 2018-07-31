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Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

01.08.2018 22:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на обычном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

Наши зарубежные коллеги аж забили тревогу о состоянии здоровья белорусского лидера. Фейковую новость развеял сам глава государства. Общение с журналистами прошло на мажорной ноте. Как часто бывает на уборочной, Александр Лукашенко то серп или косу в свои руки возьмет, то инициативу пошутить.

Журналисты:
Рады, что слухи оказались сильно преувеличены.

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Подожди, тут говоря, что двойник работает. Ты меня иногда щупай так.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на...
 
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