|
Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья
Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на обычном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши зарубежные коллеги аж забили тревогу о состоянии здоровья белорусского лидера. Фейковую новость развеял сам глава государства. Общение с журналистами прошло на мажорной ноте. Как часто бывает на уборочной, Александр Лукашенко то серп или косу в свои руки возьмет, то инициативу пошутить.
Журналисты:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О том, что харизматичный политик – основной ньюсмейкер и в чужих информационных полях, стало понятно, когда Александр Лукашенко не появлялся на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)