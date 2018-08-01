На горизонте война за Ормузский пролив?









Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.





Пролив имеет длину 195 километров, а самое узкое место пролива шириной около 54 километров. На настоящий момент пролив является единственным морским путём, позволяющим экспортировать газ и нефть, добываемые в странах Персидского залива, в третьи страны — в частности, в Японию, США и страны Западной Европы.





Примечательно, что в течение XX века Иран ни разу не воспользовался своим географическим преимуществом, позволяющим ему контролировать и при необходимости закрывать судоходство через Ормузский пролив. Такой шанс у Тегерана был 17 октября 1973 года, когда все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия объявили эмбарго на поставки нефти странам Запада, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня, начавшейся 6 октября 1973 года.





Эксперты считают, что сейчас ситуация крайне обострилась и на Ближнем Востоке может начаться новая война. Ведь через Ормуз проходит 30 процентов мировой торговли и 18 миллионов баррелей нефти в день, два миллиарда из них – в Соединенные Штаты.





Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Ормузский пролив имеет статус международного водного пути и страны, прилегающие к проливу, не имеют право ограничивать прохождение через него судов и танкеров других стран.