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21-летний парень оставил сообщение о самоубийстве и пропал

03.08.2018 11:17 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала. Перед исчезновением молодой человек оставил на своем телефоне сообщение о самоубийстве.

Парень проживает с родителями. 31 июля примерно в 8 часов вечера он ушел в неизвестном направлении, оставив дома смартфон с звукозаписью о намерении покончить жизнь самоубийством.

Ранее молодой человек из дома не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет, отметили в УВД Миноблисполкома.

21-летний парень оставил сообщение о самоубийстве и пропал

Приметы разыскиваемого: на вид около 20 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, темные средней длины волосы.

В день пропажи был одет в белую майку с рисунков дракона, светлые шорты и сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем милиция просит позвонить по телефонам: 8(01792) 55851, 8 (01792) 57852 или 102.

 
 
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Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала.
 
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