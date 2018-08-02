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21-летний парень оставил сообщение о самоубийстве и пропал
Снимок носит иллюстративный характер
Парень проживает с родителями. 31 июля примерно в 8 часов вечера он ушел в неизвестном направлении, оставив дома смартфон с звукозаписью о намерении покончить жизнь самоубийством.
Ранее молодой человек из дома не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет, отметили в УВД Миноблисполкома.
Приметы разыскиваемого: на вид около 20 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, темные средней длины волосы.
В день пропажи был одет в белую майку с рисунков дракона, светлые шорты и сланцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем милиция просит позвонить по телефонам: 8(01792) 55851, 8 (01792) 57852 или 102.
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Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала.
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