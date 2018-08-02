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Вплавь за хлебом и молоком?!
03.08.2018 — Разное | Новости Хотимска
Нынешний июль выдался весьма дождливым. Неудобства погода доставила не только аграриям, но и, кто бы мог подумать, обыкновенным покупателям магазина «Продукты» Хотимского РайПО, расположенного по улице Парковая.
Соб. информ.
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Нынешний июль выдался весьма дождливым. Неудобства погода доставила не только аграриям, но и, кто бы мог подумать, обыкновенным покупателям магазина «Продукты»...
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