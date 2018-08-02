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Вплавь за хлебом и молоком?!

03.08.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Нынешний июль выдался весьма дождливым. Неудобства погода доставила не только аграриям, но и, кто бы мог подумать, обыкновенным покупателям магазина «Продукты» Хотимского РайПО, расположенного по улице Парковая.
В редакцию обратилась покупательница данного магазина, пожаловалась на то, что в данный магазин очень сложно попасть после дождя, ведь путь к магазину преграждает внушительная яма, которая после дождя больше «трансформируется» в пруд. При выезде на место, данный факт был полностью подтвержден.
Мы выяснили, что данный земельный участок находится в коммунальной собственности. В связи с этим в адрес Хотимского УКП «Жилкомхоз» будет направлено соответствующее уведомление согласно указу Президента Республики Беларусь №630 от 05.12.1997 г. «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации», по которому предприятие в течение 30 календарных дней обязано отремонтировать данный участок дороги. Хочется надеяться, что результаты не заставят себя ждать.
Однако, вместе с тем возникают вопросы и к правлению Хотимского РайПО: неужели нельзя было, минуя посредников (в данном случае редакцию районной газеты), решить проблему напрямую, или же потребительскому обществу безразлично, что «не переплывший» покупатель пойдет за покупками в торговый объект, расположенный по ул. Дзержинского?

Соб. информ.

 
 
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Нынешний июль выдался весьма дождливым. Неудобства погода доставила не только аграриям, но и, кто бы мог подумать, обыкновенным покупателям магазина «Продукты»...
 
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