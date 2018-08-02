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В Латвии задержали мужчину с тремя белорусскими паспортами
Он спал на улице Лиепаи.
Балтийское издание «Delfi» сообщает, что в прошлый четверг на пульт дежурного Лиепайской муниципальной полиции поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц спит незнакомый.
Когда полицейские прибыли по адресу, они нашли там 32-летнего мужчину, который предъявил полицейским сразу три белорусских паспорта. В его сумке также нашли множество документов на автомобили.
Мужчину задержали и передали государственной полиции для дальнейшего следствия.
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Он спал на улице Лиепаи.
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