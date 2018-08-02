В Латвии задержали мужчину с тремя белорусскими паспортами

Балтийское издание «Delfi» сообщает, что в прошлый четверг на пульт дежурного Лиепайской муниципальной полиции поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц спит незнакомый.





Когда полицейские прибыли по адресу, они нашли там 32-летнего мужчину, который предъявил полицейским сразу три белорусских паспорта. В его сумке также нашли множество документов на автомобили.





Мужчину задержали и передали государственной полиции для дальнейшего следствия.