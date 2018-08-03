Аэросъемка. Пробка на МКАД, где просела часть путепровода

Просевший путепровод на МКАД в Лошице уже создал немало проблем для автомобилистов. Пробки на съезде с кольцевой образуются здесь и в рабочее время. Мы же посмотрели, как выглядит проблемный участок с высоты в пятницу вечером, когда минчане устремляются за город.

Наш пилот, кстати, тоже застрял в пробке на обратном пути.

Путепровод в районе развязки улицы Бабушкина — МКАД — Игуменского тракта просел 1 августа . Планируется, что его отремонтируют к 1 октября, а пока внутреннее кольцо МКАД на этом отрезке закрыто для движения транспорта.