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Аэросъемка. Пробка на МКАД, где просела часть путепровода
Просевший путепровод на МКАД в Лошице уже создал немало проблем для автомобилистов. Пробки на съезде с кольцевой образуются здесь и в рабочее время. Мы же посмотрели, как выглядит проблемный участок с высоты в пятницу вечером, когда минчане устремляются за город.
Наш пилот, кстати, тоже застрял в пробке на обратном пути.
Путепровод в районе развязки улицы Бабушкина — МКАД — Игуменского тракта
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Как в час пик выглядит участок МКАД, где провалился асфальт.
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