﻿ Мать погибшего Коржича дала показания в суде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать погибшего Коржича дала показания в суде

09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Мать погибшего Коржича дала показания в суде

Мать погибшего рядового Александра Коржича дала показания в суде, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Светлана Коржич, в частности, сообщила, что сын пошел служить в армию добровольно. "Ему давали отсрочку. Но он решил: отслужу - и буду спать спокойно", - сказала она.

Во время службы каждую неделю женщина отправляла сыну по Br50. Парень объяснял, что эти деньги идут на платные экскурсии, булочки, чай и др. В то время как друзья и родственники постоянно отправляли ему посылки. По версии матери, в какой-то момент Александр отказался передавать обвиняемым средства, после чего его начали прессовать.

У рядовых, в том числе Коржича, были пластиковые карточки, куда родственники могли перечислять средства. Однако фактически деньги снимали командиры. В одном из телефонных разговоров Александр сообщил, что одолжил карточку прапорщику - отплатить коммунальные услуги. "Потом выяснилось, что карточка застряла на месяц: то сержанты хотят покушать, то прапорщику надо оплатить коммуналку", - рассказала женщина.

По словам Светланы, во время службы у сына возникли острые боли в сердце. Его забрали в медроту. Матери также известно, что парня возили на обследования в Борисов и Новинки. Результаты показали, что психических нарушений у него нет.

Особенно забеспокоилась мать после того, как после очередных выходных от сына не было звонка. "По решению командиров, можно было звонить раз в неделю - субботу или воскресенье. В понедельник позвонила Барановскому (обвиняемому сержанту Евгению Барановскому. - Прим. БЕЛТА), он трубку не взял", - рассказала Светлана Коржич. По ее словам, вызывает удивление тот факт, что почти неделю никто не искал солдата.

На допросе мать Александра также отметила, что парень физически был развит нормально, в свое время длительно занимался карате. "Мог за себя постоять", - добавила Светлана Коржич.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст.430, ч.3 ст.455).

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"


 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать погибшего рядового Александра Коржича дала показания в суде, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда. Светлана Коржич, в частности, сообщила,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пытки и убийства гражданских лиц украинскими военными под Иловайском не носили массового характера – миссия ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика