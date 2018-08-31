Мать погибшего Коржича дала показания в суде

Мать погибшего рядового Александра Коржича дала показания в суде, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Светлана Коржич, в частности, сообщила, что сын пошел служить в армию добровольно. "Ему давали отсрочку. Но он решил: отслужу - и буду спать спокойно", - сказала она.

Во время службы каждую неделю женщина отправляла сыну по Br50. Парень объяснял, что эти деньги идут на платные экскурсии, булочки, чай и др. В то время как друзья и родственники постоянно отправляли ему посылки. По версии матери, в какой-то момент Александр отказался передавать обвиняемым средства, после чего его начали прессовать.

У рядовых, в том числе Коржича, были пластиковые карточки, куда родственники могли перечислять средства. Однако фактически деньги снимали командиры. В одном из телефонных разговоров Александр сообщил, что одолжил карточку прапорщику - отплатить коммунальные услуги. "Потом выяснилось, что карточка застряла на месяц: то сержанты хотят покушать, то прапорщику надо оплатить коммуналку", - рассказала женщина.

По словам Светланы, во время службы у сына возникли острые боли в сердце. Его забрали в медроту. Матери также известно, что парня возили на обследования в Борисов и Новинки. Результаты показали, что психических нарушений у него нет.

Особенно забеспокоилась мать после того, как после очередных выходных от сына не было звонка. "По решению командиров, можно было звонить раз в неделю - субботу или воскресенье. В понедельник позвонила Барановскому (обвиняемому сержанту Евгению Барановскому. - Прим. БЕЛТА), он трубку не взял", - рассказала Светлана Коржич. По ее словам, вызывает удивление тот факт, что почти неделю никто не искал солдата.

На допросе мать Александра также отметила, что парень физически был развит нормально, в свое время длительно занимался карате. "Мог за себя постоять", - добавила Светлана Коржич.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст.430, ч.3 ст.455).

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.





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