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В Бресте автомобиль ГАИ вылетел в кювет и опрокинулся
Фото: ГАИ
Авария произошла утром 9 августа на улице Радужной. «В ходе надзора за безопасностью дорожного движения прибором фотовидеофиксации было зафиксировано нарушение установленной скорости движения. Во время преследования нарушителя на служебном автомобиле Opel Astra произошла разгерметизация переднего колеса, поэтому инспектор не справился с управлением и съехал в придорожный кювет, где машина опрокинулась», — рассказали в ГАИ.
Фото: ГАИ
В результате ДТП сотрудник ГАИ не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
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В Бресте милицейский автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, инспектор в аварии не пострадал.
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