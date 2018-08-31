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Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по Днепру

09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по Днепру

Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по реке Днепр, включая строительство речного порта в поселке Нижние Жары Гомельской области. Этому вопросу посвящен визит в Беларусь 8-9 августа турецкой делегации на уровне экспертов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

"Данный порт в перспективе может стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части нового Шелкового пути из Китая в Европу, - заявили в посольстве. - Реализация данного проекта может создать для Беларуси новые возможности по организации экспортно-импортных поставок товаров, улучшить логистику белорусских грузов, обеспечить дополнительные валютные поступления в бюджет, создать новые рабочие места и в целом способствовать росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий".

На нынешнем этапе проектом заинтересовались три турецкие компании, представители которых на уровне ведущих профильных сотрудников входят в состав турецкой делегации.

Программа визита турецкой делегации включает встречи с руководством Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Гомельского облисполкома, а также посещение места будущего строительства порта в Нижних Жарах для уточнения некоторых технических деталей проекта.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях как в ходе белорусско-турецких, так и белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки. В его рамках планируется строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной, а также будет проведено углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

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Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по реке Днепр, включая строительство речного порта в поселке Нижние Жары Гомельской области....
 
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