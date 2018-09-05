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Патриарх Кирилл чувствует себя самым свободным предстоятелем за всю историю РПЦ

05.09.2018 21:38 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опроверг мнение, будто Церковь в России действует по указке властей.

"К сожалению, эту тему западные СМИ очень политизируют и чуть ли не договариваются до того, что патриарх Кирилл не свободен и действует по тому, что ему говорит Путин. Вот хотел бы сказать, что патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен", - сказал предстоятель в среду в Петербурге на встрече с делегацией Финской евангелическо-лютеранской церкви.

При этом он выразил сомнение, что главы других Православных церквей так же свободны в своих действиях, как Московский патриарх.

"Не знаю, свободны ли так другие предстоятели Православных церквей. Русская церковь совершенно свободна от всякого политического влияния в стране. И это впервые за всю историю", - подчеркнул патриарх.

Он также рассказал, что "очень часто в доброжелательном диалоге с президентом" рассказывает о том, что Церковь делает, и (президент РФ) Владимир Путин "всегда как-то очень положительно это воспринимает".

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опроверг мнение, будто Церковь в России действует по указке властей.
 
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