ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятничный совет 1146.BY: «Джек Райан»

07.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, перед выходными редакция 1146.BY советует чего-нибудь на посмотреть. Мало ли, вдруг, пригодится, если вы понимаете, о чем мы. Хотя, о чем это мы? По-любому пригодится. Когда это хороший сериал бывал лишним? Тем более, что сегодняшний наш совет как раз из таких. Мы про новый американский телесериал от Amazon «Джек Райан».


Если вам говорит что-нибудь имя Том Клэнси, вы либо заядлый геймер, либо не менее заядлый читатель. Ибо мистер Клэнси при жизни (а скончался он в 2013 году) был известен своими произведениями, посвященными холодной войне, а также целым рядом сценариев к компьютерным играм. На последнем поприще он так преуспел, что Ubisoft Entertainment до сих пор использует приставку «Tom Clancy’s» для некоторых своих продуктов. Что характерно, никак не относящихся к творчеству Тома Клэнси.

Ах да, необходимо предупредить: раз уж так повелось, что автор сделал себе имя на так называемых технотриллерах, посвященных временам холодной войны, в его произведениях присутствует изрядное количество развесистой клюквы. Впрочем, сам Клэнси, вроде как, позиционировал свои творения в качестве альтернативной истории, а не истины в последней инстанции. В общем, мы предупредили.


А теперь по «Джеку Райану». Если честно, начиная просмотр этого телесериала, каких-то особенных ожиданий не было: рассчитывали на средней руки боевичок, почему-то с уклоном в супергеройщину – уж больно крепки ассоциации с какими-нибудь «Люками Кейджами», «Джессиками Джонс» и прочими «Одаренными». Как оказалось, зря. Джек Райан, если и супергерой, то с конкретным упором на реализм. Для сравнения больше подойдет сериал «Родина».

Парень работает аналитиком в ЦРУ – следит за денежными транзакциями на Ближнем Востоке – и внезапно натыкается на серию довольно подозрительных банковских переводов. Начальству его доводы убедительными не кажутся, и Джек начинает собственное расследование. Можете не сомневаться, оно приведет его в самое пекло, где и выяснится, из чего сделан главный герой. А он, в общем-то, на работу в аналитический отдел попал после увольнения в запас. Морской пехотинец, знаете ли. И – да, герой.

Кстати, по поводу сюжета – не спешите делать выводы, пока не посмотрите хотя бы пару серий: он не такой избитый, как может показаться на первый взгляд. Бьемся об заклад, «Джек Райан» сможет пару-тройку раз удивить вас во время просмотра. Для просмотра доступны уже все восемь серий, так что на пару вечеров как раз хватит. Пишите в комментариях свои впечатления от просмотра и удачных выходных.


 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционный пятничный совет редакции.
 
Новости дня
Новости разные
 
На поле танки грохотали. Сборная по футболу получила автобус с новой ливреей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика