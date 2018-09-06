Пятничный совет 1146.BY: «Джек Райан»

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, перед выходными редакция 1146.BY советует чего-нибудь на посмотреть. Мало ли, вдруг, пригодится, если вы понимаете, о чем мы. Хотя, о чем это мы? По-любому пригодится. Когда это хороший сериал бывал лишним? Тем более, что сегодняшний наш совет как раз из таких. Мы про новый американский телесериал от Amazon «Джек Райан».





Если вам говорит что-нибудь имя Том Клэнси, вы либо заядлый геймер, либо не менее заядлый читатель. Ибо мистер Клэнси при жизни (а скончался он в 2013 году) был известен своими произведениями, посвященными холодной войне, а также целым рядом сценариев к компьютерным играм. На последнем поприще он так преуспел, что Ubisoft Entertainment до сих пор использует приставку «Tom Clancy’s» для некоторых своих продуктов. Что характерно, никак не относящихся к творчеству Тома Клэнси.



Ах да, необходимо предупредить: раз уж так повелось, что автор сделал себе имя на так называемых технотриллерах, посвященных временам холодной войны, в его произведениях присутствует изрядное количество развесистой клюквы. Впрочем, сам Клэнси, вроде как, позиционировал свои творения в качестве альтернативной истории, а не истины в последней инстанции. В общем, мы предупредили.





А теперь по «Джеку Райану». Если честно, начиная просмотр этого телесериала, каких-то особенных ожиданий не было: рассчитывали на средней руки боевичок, почему-то с уклоном в супергеройщину – уж больно крепки ассоциации с какими-нибудь «Люками Кейджами», «Джессиками Джонс» и прочими «Одаренными». Как оказалось, зря. Джек Райан, если и супергерой, то с конкретным упором на реализм. Для сравнения больше подойдет сериал «Родина».

Парень работает аналитиком в ЦРУ – следит за денежными транзакциями на Ближнем Востоке – и внезапно натыкается на серию довольно подозрительных банковских переводов. Начальству его доводы убедительными не кажутся, и Джек начинает собственное расследование. Можете не сомневаться, оно приведет его в самое пекло, где и выяснится, из чего сделан главный герой. А он, в общем-то, на работу в аналитический отдел попал после увольнения в запас. Морской пехотинец, знаете ли. И – да, герой.

Кстати, по поводу сюжета – не спешите делать выводы, пока не посмотрите хотя бы пару серий: он не такой избитый, как может показаться на первый взгляд. Бьемся об заклад, «Джек Райан» сможет пару-тройку раз удивить вас во время просмотра. Для просмотра доступны уже все восемь серий, так что на пару вечеров как раз хватит. Пишите в комментариях свои впечатления от просмотра и удачных выходных.



