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Под Сморгонью опрокинулся самодельный трактор. Водитель погиб
Новости Беларуси. В Сморгонском районе перевернулся трактор.
По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером седьмого сентября.
Самодельный трактор опрокинулся на горизонтально прямом участке дороги. Транспортное средство находилось на обочине колесами вверх.
Водитель скончался на месте аварии. Его супругу доставили в медучрежение.
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе перевернулся трактор. По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось...
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