Под Сморгонью опрокинулся самодельный трактор. Водитель погиб

Новости Беларуси. В Сморгонском районе перевернулся трактор.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером седьмого сентября.

Самодельный трактор опрокинулся на горизонтально прямом участке дороги. Транспортное средство находилось на обочине колесами вверх.

Водитель скончался на месте аварии. Его супругу доставили в медучрежение.