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Под Сморгонью опрокинулся самодельный трактор. Водитель погиб

08.09.2018 16:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе перевернулся трактор.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером седьмого сентября.

Самодельный трактор опрокинулся на горизонтально прямом участке дороги. Транспортное средство находилось на обочине колесами вверх.

Водитель скончался на месте аварии. Его супругу доставили в медучрежение.

В конце августа на МКАД Iveco оказался за пределами дороги, врезался в столб и лег на бок (читать далее). 

 
 
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе перевернулся трактор. По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось...
 
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