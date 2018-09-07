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Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer

08.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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 Второму по величине городу Гродненской области сегодня признаются в любви взрослые и дети, местные жители и гости
 
 Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
 
Лида – город великокняжеский. История его началась в 1323 году, в эпоху правления Гедимина. По указу великого князя литовского для защиты города, расположившегося в месте слияния двух рек – Лидеи и Каменки, возвели мощную крепость. От кого только не пришлось обороняться известной цитадели на протяжении веков – у Лидского замка с осадой побывали и крестоносцы, и татары, и русские князья. Но больше всего крепости досталось от шведов во время Северной войны.
 
Сегодня Лидский замок переживает словно второе рождение. После реконструкции он стал одним из самых красивых замков Беларуси. Излюбленное место отдыха лидчан, многочисленных туристов, которых привлекают разнообразные культурные мероприятия, проводимые здесь.
 
Не только культурным и историческим прошлым и настоящим богата Лида. Сегодня город –крупный промышленный центр с населением более 100 тысяч жителей. Открытые акционерные общества «Лакокраска», «Лидское пиво», «Лидский мясокомбинат» – производства, которые у всех на слуху. А между тем в регионе 30 промышленных организаций, которые формируют свыше 70 процентов всей выручки. Этой же цифрой можно обозначить количество стран, куда экспортируется произведенная в районе продукция. Второй по величине город области имеет не только богатый промышленный потенциал, но и сельскохозяйственный, образовательный, культурный, туристический.
 
Выставки и экскурсии, музыкальные вернисажи и литературные марафоны, мастер-классы и белорусская батлейка – чего только не предлагают сегодня жителям и гостям города. Улицы Лиды превратились в этакий familyland. Для семейного отдыха организаторы праздника предусмотрели целую интерактивную площадку с аниматорской программой.
  
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
 
Светлана и Виктор приехали на праздник с сынишками Олегом и Стасом. Молодая мама – коренная лидчанка, живут с семьей в столице, но пропустить день родного города не смогла. Виктор родился в Минске, но оценил лидский колорит:
 
 В этом городе сочетается история и новые идеи. Это прослеживается во всем – от архитектуры до организации праздников и фестивалей. В Лиде много креативных и инициативных людей, способных насытить программу любого торжества классными интересными моментами.
 
У пятилетнего Олежки в городе тоже есть свои интересы. Мальчик, приезжая в Лиду, первым делом просит родителей отвести его в бассейн в Ледовый дворец. А сегодня к списку детских желаний добавилась прогулка над городом на вертолете.
 
 Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
 
Неотъемлемой частью ежегодных городских именин уже стать фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer.  Сегодняшний 695-летний юбилей не исключение.
 
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
 
Еще одна фишка дня города – рыцарский турнир «Меч Лидского замка». Грохот доспех, звон мечей, цокот лошадиных копыт – искушенной публике на суд конные выступления, исторические представления и рыцарские сражения.
 
Прогулки над городом на вертолете, рыцарские сражения и знаменитый Lidbeer
 
Фото Артема ТУРЛАЯ и Яна ХВЕДЧИНА
Анна РАДЮК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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 Второму по величине городу Гродненской области сегодня признаются в любви взрослые и дети, местные жители и гости       Лида – город великокняжеский. История его...
 
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