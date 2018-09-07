Белорусские драники могут войти в список наследия ЮНЕСКО. Праздничная беседа с дипломатом Павлом Латушко

Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. В гостях – один из самых известных белорусских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Португалии, Испании, Монако и Постоянный представитель при ЮНЕСКО Павел Латушко.

Яна Шипко, СТВ:

Са святам вас! Вельмі прыемна бачыць вас у гэты дзень у Мінску.





Павел Латушко, посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству):

Дзякуй, Яна, са святам вас таксама.

Яна Шипко:

Больш за ўсё свой час вы праводзіце ў Парыжы. Гэта такая вядомая і прыгажэйшая з сталіц свету, калі наведваецеся у Мінск і бачыце такім свежым позіркам, як ён змяняецца, што кідаецца ў вочы больш за ўсё?

Павел Латушко:

Славутыя «Песняры» калісьці спявалі і спяваюць зараз: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумеешь цяпер, чаму з выраю жураўлі на Палессе ляцяць». Гэта сапраўды цудоўна бываць на радзіме. Праца дыпламата яна прадугледжвае, што працуеш больш за мяжой. Я хацеў вам падарыць такі прыгожы неафіцыйны знак, сімвал нашай Беларусі – беларускія васількі. Гэта самыя мае любімыя кветкі. Яна, гэта для вас.





Яна Шипко:

Дзякуй, мае таксама. «Цвяток радзімы васілька» дарэчы.

Стаўленне да Беларусі і ўвогуле да Мінска ці змяняецца? Ці адчуваеце вы, што больш інфармацыі маюць еўрапейцы ці французы пра Мінск?





Павел Латушко:

Калі казаць пра Францыю альбо тыя краіны, дзе мне прыходзіцца працаваць. Мінскія пагадненні, якія зараз некалькі год таму назад, дзякуючы ім больш сталі казаць, пісаць пра Мінск. Менавіта роль Беларусі ва ўмацаванні рэгіянальнай стабільнасці вельмі важная. Я дарэчы хачу сказаць, што больш і больш французаў прылятае ў Мінск. Калі мы паглядзім на рэйсы нашай авіякампаніі, то ужо двойчы на дзень можна даляцець з Мінска ў Парыж. Гэта з'яўляецца сведчаннем таго, што больш французаў цікавіцца нашай краінай. Тое, што ўвялі бязвіз – таксама вельмі важна, важна, што замежныя грамадзяне могуць наведваць да 30 дзён Беларусь. І шмат французаў, іспанцаў наведвае нашу краіну.

Дарэчы, вельмі важны момант тое, што больш і больш кафэ і рэстаранаў адкрываецца ў Мінску. Гэта замежныя госці любяць і з задавальненнем наведваюць іх, частуюць нашы дранікі. Мы плануем унесці ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА беларускія дранікі. Чаму там можа быць італьянская піца ці французскі багет? Таксама і нашы дранікі заслугоўваюць гэтага.

Падрабязней – у відэаматэрыяле