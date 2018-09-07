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Белорусские драники могут войти в список наследия ЮНЕСКО. Праздничная беседа с дипломатом Павлом Латушко
Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. В гостях – один из самых известных белорусских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Португалии, Испании, Монако и Постоянный представитель при ЮНЕСКО Павел Латушко.
Яна Шипко, СТВ:
Павел Латушко, посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству):
Яна Шипко:
Павел Латушко:
Яна Шипко:
Павел Латушко:
Дарэчы, вельмі важны момант тое, што больш і больш кафэ і рэстаранаў адкрываецца ў Мінску. Гэта замежныя госці любяць і з задавальненнем наведваюць іх, частуюць нашы дранікі. Мы плануем унесці ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА беларускія дранікі. Чаму там можа быць італьянская піца ці французскі багет? Таксама і нашы дранікі заслугоўваюць гэтага.
Падрабязней – у відэаматэрыяле
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Белорусские драники могут войти в список наследия ЮНЕСКО. Праздничная беседа с дипломатом Павлом Латушко
Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. В гостях – один из самых известных белорусских дипломатов,...
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