По его словам, первый состоявшийся проект с участием китайского капитала - с институтом Белгоспроект – «дал определенный импульс». Стали поступать предложения из других госорганов, которые сейчас прорабатываются.





«Возможно вхождение китайских инвесторов в ОАО, которые занимаются производством сахара», - сказал Гаев, не сообщив подробностей.









Белорусская сахарная отрасль представлена четырьмя заводами, акции всех предприятий отрасли принадлежат государству.



