|
Сладкая перспектива: китайские компании "вложаться" в сахарную отрасль Беларуси
В Беларуси прорабатывается возможность вхождения китайских компаний в акционерный капитал предприятий сахарной отрасли. Об этом сообщил, как пишет
По его словам, первый состоявшийся проект с участием китайского капитала - с институтом Белгоспроект – «дал определенный импульс». Стали поступать предложения из других госорганов, которые сейчас прорабатываются.
«Возможно вхождение китайских инвесторов в ОАО, которые занимаются производством сахара», - сказал Гаев, не сообщив подробностей.
Белорусская сахарная отрасль представлена четырьмя заводами, акции всех предприятий отрасли принадлежат государству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси прорабатывается возможность вхождения китайских компаний в акционерный капитал предприятий сахарной отрасли. Об этом сообщил, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)