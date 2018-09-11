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В Китае создали водонепроницаемое нанопокрытие для смартфонов
12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Китайские исследователи разработали водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники из наноматериалов.
Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды, отметили в Нинбоском институте промышленных технологий Академии наук Китая. По словам исследователей, гаджетами с таким покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с бассейном, не боясь, что они упадут в воду.
Нанопокрытие, как показывают эксперименты, может обеспечить работоспособность электроприборов после продлившегося 1 час погружения на глубину 1 м, сообщил старший научный сотрудник института Цзэн Чжисян.
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Китайские исследователи разработали водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники из наноматериалов. Новинка надежно защищает...
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