В Китае создали водонепроницаемое нанопокрытие для смартфонов

Китайские исследователи разработали водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники из наноматериалов.

Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды, отметили в Нинбоском институте промышленных технологий Академии наук Китая. По словам исследователей, гаджетами с таким покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с бассейном, не боясь, что они упадут в воду.

Нанопокрытие, как показывают эксперименты, может обеспечить работоспособность электроприборов после продлившегося 1 час погружения на глубину 1 м, сообщил старший научный сотрудник института Цзэн Чжисян.