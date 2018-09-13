|
В Россонах годовалый ребенок выпил растворитель и попал в реанимацию
14.09.2018 10:14 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел на даче. Годовалый ребенок сумел открыть бутылку с растворителем и выпить из него жидкость. Родители везли малышку навстречу «скорой помощи», так как дача находится примерно в 20 км от больницы, сообщает
Годовалую девочку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу. Врачи установили, что у пострадавшей обожжена полость рта и шея. Сейчас девочка находится в реанимации. Продолжается наблюдение за ее состоянием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)