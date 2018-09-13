В Россонах годовалый ребенок выпил растворитель и попал в реанимацию

Инцидент произошел на даче. Годовалый ребенок сумел открыть бутылку с растворителем и выпить из него жидкость. Родители везли малышку навстречу «скорой помощи», так как дача находится примерно в 20 км от больницы, сообщает БЕЛТА .

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Годовалую девочку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу. Врачи установили, что у пострадавшей обожжена полость рта и шея. Сейчас девочка находится в реанимации. Продолжается наблюдение за ее состоянием.