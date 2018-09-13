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Правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста

14.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста
В настоящее время правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Об этом заявил  первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.  
"В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране", - отметил Александр Турчин.
Волновала коллектив предприятия и тема увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. "Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции - отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.
Обсуждая перспективы Кормянского района, Александр Турчин акцентировал внимание на том, что местные жители могут задействовать и личный ресурс. "Сегодня в развитии небольших райцентров мы делаем ставку на малый и средний бизнес. Это основной генератор новых рабочих мест в таких населенных пунктах. Со своей стороны создаем массу преференций для его развития", - сказал он.
Во время встречи были затронуты и темы сферы образования, здравоохранения, состояния дорог. Александр Турчин провел также личный прием граждан. 
БелТА.
 
 
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В настоящее время правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Об этом заявил  первый заместитель премьер-министра...
 
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