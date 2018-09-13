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Приглашаем лоевчан на торжественный вечер
14.09.2018 — Разное | Лоевский край
Уважаемые жители Лоевского района!
В субботу, 15 сентября, в 15.00 в городском доме культуры состоится торжественное собрание, посвященное Дню работников леса. Приглашаем всех желающих разделить с нами праздничное настроение.
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Уважаемые жители Лоевского района! В субботу, 15 сентября, в 15.00 в городском доме культуры состоится торжественное собрание, посвященное Дню работников леса....
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