В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа

Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 11 сентября 2018 года №658/12 утверждена антиинфляционная программа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Цель программы — создание условий для устойчивого экономического роста, развитие конкуренции и снижение инфляционных ожиданий. Документом предусмотрены меры, направленные на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.

Программой определен количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития Беларуси. В целях закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности запланировано внесение изменений в Банковский кодекс.