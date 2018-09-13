ЕБРР рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

«На начало года портфель насчитывал 500 млн евро. По оценке, до конца года портфель будет в районе 650-700 млн евро, это зависит в том числе от того, сколько выплат будет по старым проектам», — сказал Александр Пивоварский.

С начала года ЕБРР подписал в Беларуси 16 проектов на общую сумму почти 230 млн евро, или около $270 млн, и этот объем уже превысил все операции прошлого года (163 млн евро). «Мы продолжаем наращивать операции в Беларуси и надеемся в этом году подписать несколько интересных сделок в государственном и частном секторе. Возможно, это будет самый успешный год за всю историю деятельности банка в Беларуси», — отметил глава представительства ЕБРР.