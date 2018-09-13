|
В страшной аварии в Минске погибли два человека
Фото: МЧС Минска
Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.
«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.
Фото: МЧС Минска
Спасатели доставали из машины тела погибших.
Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 27-летний водитель ехал на Mazda6 по улице Седых со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия он и его 22-летний пассажир от полученных травм погибли.
Фото: ГАИ Минска
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)