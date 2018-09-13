ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В страшной аварии в Минске погибли два человека

14.09.2018 14:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: МЧС Минска
Утром 14 сентября в Минске произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.

«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.

В страшной аварии в Минске погибли два человека

Фото: МЧС Минска

Спасатели доставали из машины тела погибших.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 27-летний водитель ехал на Mazda6 по улице Седых со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия он и его 22-летний пассажир от полученных травм погибли.

В страшной аварии в Минске погибли два человека

Фото: ГАИ Минска

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальником Буда-Кошелевского районного отдела  Гомельского областного управления ФСЗН  Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь назначена Анна Николаевна МАЦАКОВА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика