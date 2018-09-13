В страшной аварии в Минске погибли два человека



Фото: МЧС Минска

Фото: МЧС Минска

Фото: ГАИ Минска

Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda6 врезался в дерево.— сообщила TUT.BY официальный представитель МЧССпасатели доставали из машины тела погибших.Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 27-летний водитель ехал на Mazda6 по улице Седых со стороны Логойского тракта в направлении улицы Карбышева, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате происшествия он и его 22-летний пассажир от полученных травм погибли.На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.