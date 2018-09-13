Жительницу Слуцкого района покусали осы на даче: спасти её не удалось

Утром 12 сентября в деревне Мелешки под Слуцком случилась трагедия. Из-за укусов ос погибла 63-летняя пенсионерка.

Её муж занимался хозяйством во дворе. В какой-то момент из кучи соломы, которую он разгребал, вылетел рой ос. Насекомые оставили на лице и руках мужчины четыре укуса. Он после этого не почувствовал серьёзных недомоганий и продолжил работать во дворе.

Однако через 10 минут осы атаковали уже его супругу. Она звала на помощь – муж бросился к ней с дихлофосом. С помощью химиката ос удалось разогнать. Но женщина почувствовала себя плохо – она получила укусы в область груди и живота. Зайдя в дом, пенсионерка стала задыхаться. Прибывшие на место врачи сделали укол, но он не облегчил состояние пострадавшей. Через некоторое время женщина умерла.

Предварительная причина смерти – анафилактический шок.