"Карательная гинекология". 3 откровенные истории о посещении гинеколога и родах

Не все врачи любят своих пациентов и готовы помогать им круглосуточно. Мы публикуем три истории наших читательниц про то, как посещение гинеколога закончилось для них психологической травмой. Женщины не призывают опасаться врачей, но предупреждают: такое может случиться с каждой.



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Алина: «В момент родов гинеколог пошел курить, а акушерка смотрела в окно»

— Мой первый визит к гинекологу был, мягко говоря, такой впечатляющий, что я запомнила его на всю жизнь. Я только-только вышла замуж, пришла на первый осмотр, которого, к слову, очень боялась. Мне было назначено прижигание, хотя не рожавшим девушкам его делать нельзя. Более того, на тот момент я была беременна несколько недель, но это выяснилось только потом. Но врач меня ни о чем не спрашивала, а просто назначила процедуру.

Мне было очень плохо после прижигания, и, когда через нужное время я снова пришла на прием, оказалось — 8 недель беременности! И главное — никаких извинений от врача! Из-за этого я лежала на сохранении почти половину беременности, еле выносила своего малыша, была угроза выкидыша.

Роды проходили в областном роддоме. Все время чувствовала, что никому не нужна, долго мучилась, но никто не подходил. В момент родов молодой врач, уточнив, что первые роды, просто ушел покурить. Акушерка стояла и смотрела в окно. Чуть не прозевали ребенка. Еле успели схватить. Девочка родилась с гипоксией. Сейчас моя участковая гинеколог почти никогда не рекомендует ничего, не говорит со мной. Большей частью молча смотрит и прощается. Может вообще не принять, если я опоздала на 5 минут. Но вот если сама не успевает, это нормально. Никогда б ее сама не выбрала, но приходится мириться.

Алена: «Она в меня не вставила зеркало, а вогнала, я заорала от боли на всю поликлинику!»

— Я помню, пришла к врачу в поликлинику, молодая еще, зеленая, 1996 год на дворе, просто хотела провериться и посоветоваться, что делать, поскольку не могла забеременеть. Легла на кресло, жду. Врач уточнила, рожала я или нет. К слову, муж пришел со мной и ждал в коридоре. Врач была злая, это чувствовалось уже по ее интонации в голосе. Я вся тоже в напряжении. Она мне чуть не кричит: «Расслабься, дура, я тебя не съем!» Я закрываю глаза, пытаюсь расслабиться…

И тут произошло что-то страшное, она в меня не вставила зеркало, а вогнала, я заорала от боли на всю поликлинику, хлынула кровь. Муж увез меня на скорой в больницу. В объяснительной потом эта врач написала, мол, очень устала, была раздражена, санитарка не вышла на работу, к концу дня закончились все малые зеркала, и она взяла то, что осталось и было под рукой. Так что вместо зеркала для нерожавших я узнала в тот день, что значит самое большое зеркало. Врача уволили, я выписалась из больницы.

Теперь, когда я хожу даже на профилактические осмотры, пока не увижу зеркала, с которым будет работать мой врач, даже не раздеваюсь. И, слава богу, что я сейчас живу в другой стране, где и отношение к пациентам другое, и врач заинтересован в количестве пациентов, которые придут на прием.



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Евгения: «Сделав мне болезненную процедуру без обезболивающего, врач попросила „отблагодарить“ ее не просто словом»

— В приемный покой я попала с острой болью внизу живота. Пока выяснили, что со мной случилось, у меня уже почти перестал болеть живот. Сперва мне сказали сдавать анализы, но из-за волнения я не могла сходить в туалет — мне просто не хотелось. Я выпила воды, примерно пол-литра. Тут меня зовет приемный врач-гинеколог, осматривает и ставит диагноз — разрыв яичника. Потом зло добавляет: «Кто разрешил пить воду? Теперь сиди и жди, пока из мочевого пузыря выйдет вода!» К слову, это был мой первый визит в больницу в сознательном возрасте, я априори боялась всех этих больничных палат и врачей.

Чтобы понять, как меня лечить (хирургическое вмешательство или таблетки), у меня брали жидкость из мочевого пузыря. Обычно эта процедура делается под обезболивающими, но мне по какой-то причине делали «на живую». Мягко говоря, это было очень неприятно.

После операции меня положили прямо под открытое окно на сквозняк, хорошо, что другие пациентки поменялись со мной местами. После — еще лучше: жара, лето, я с трудом отхожу от наркоза — и тут в больнице начинают красить двери. Вонь невыносимая!

Кое-как я пролежала неделю, отошла от операции и попросила выписать меня заранее. Врач, которая наблюдала меня, не отличалась особой вежливостью, добавила, мол, неплохо было бы отблагодарить ее и гинеколога, которая делала мне операцию, поскольку меня могли сильно порезать и остались бы шрамы. Однако прошло 4 года, а шрамы видны до сих пор…

Комментирует истории врач акушер-гинеколог Наталья Федюкович:

— К сожалению, такое отношение врачей не редкость. А особенно в государственных структурах, где всегда есть дефицит узких специалистов и врач уверен, что его за жалобу такого характера просто формально отругают. А еще часто слышу от своих коллег в поликлиниках такие фразы: «Как платят, так и работаю! А что они хотят за 200 долларов?» Примерно такая зарплата у участкового акушера-гинеколога в поликлинике. А за смену приходится принимать от 30 до 50 человек. Вот отсюда усталость, порой агрессия, недовольство и безразличие. Но это не отношение к конкретному человеку, это отношение к системе в целом. Она сломала доктора, сломала его авторитет, уважение, ценность.

А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. С каким настроем и посылом вы приходите к врачу? Вы пришли в хорошем настроении и с улыбкой, а вам врач грубит в ответ. Простите, но я не поверю. Даже если врач не в духе, а вы улыбаетесь, любой нормальный человек станет доброжелательнее. Как часто пациентка может открыть дверь с ноги и начать свой визит с угрозы жалобой? При этом никто не будет разбираться в том, кто прав, накажут однозначно врача. А вот если бы при рассмотрении жалобы на пациента налагался штраф за необоснованность обвинений, то, поверьте, жалоб практически не было бы.

В государственных структурах, конечно, врачи лишены тех комфортных условий, какие имеют их коллеги в коммерческих структурах. Если у вас есть финансовые ограничения, то просто найдите своего специалиста, ведь если участковый доктор вас чем-то не устраивает, у вас всегда есть возможность взять талон к другому врачу. И поверьте, в женских консультациях 99% хороших и добрых гинекологов. Другие просто не приживаются в медицине в принципе.

Комментирует истории также заместитель директора по акушерству и гинекологии ГУ РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Юрьевна Нагибович:

— Акушерство и гинекология сегодня — отрасль здравоохранения, которая не только владеет высокими технологиями, но и обладает высокими морально-этическими принципами. В частности, родовспоможение в Республике Беларусь делает отважные шаги, направленные на исправление прошлого. В системе работают этические комитеты и не только в учреждениях здравоохранения, но и в общественных организациях; ежемесячно проводится анкетирование пациентов как в амбулаторно-поликлинических организациях, так и в стационарах. В круглосуточном режиме работает система видеонаблюдения, начиная с приемных отделений и заканчивая операционными. Все перечисленные меры помогают осуществлять контроль за оказанием медицинской помощи в любое время суток.

Система родовспоможения сегодня настроена и работает на пациента, направлена на комфортное пребывание в стационаре: широко используется технология партнерских родов, с июля месяца в действии регламент посещения родильных отделений посетителями, многие родильные отделения создают условия, приравненные к домашним (так называемые условия квартирного типа), разрешено встречаться с родильницей сразу после родов, во всех родильных домах организовано совместное пребывание матери и ребенка, не разлучается ребенок с мамой и после родов (если маме не тяжело присматривать за ребенком), даже в отделение реанимации к маме приносят новорожденного для прикладывания к груди и контакта, сразу после рождения новорожденный согревается материнским теплом и не уносится под лампу искусственного света в другое помещение.

Сомнения и мысли пациентов, которые прописаны в материале, были возможны лет 10−15 назад, но никак не сегодня.