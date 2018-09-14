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«Росатом» запустит первый блок БелАЭС в следующем году
15.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
«Росатом» намерен ввести в эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС в следующем году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом, передает телеканал «МИР 24».
По словам Лихачева, на строительной площадке БелАЭС установлен целый ряд мировых рекордов не только с точки зрения сроков, но и качества. Он назвал строительство электростанции одним из главных проектов «Росатома».
Белорусскую АЭС возводят по российскому проекту новейшего поколения «три-плюс». Показатели соответствуют так называемым «постфукусимским» нормам безопасности, а также требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства Беларуси.
«Мы такой технологический конвейер реализуем. У нас на сегодняшний день старший брат белорусской станции – это первый блок второй очереди Ленинградской АЭС. Прошел промышленные испытания, работает на полной мощности, идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию», – отметил Лихачев.
В свою очередь премьер-министр заявил, что
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Станция состоит из двух энергоблоков. Запуск второго должен состояться в 2020 году.
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