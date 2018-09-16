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Как выглядит человек, который не поленился, прислал свой рассказ в KYKY и летит в Грузию бесплатно

17.09.2018 20:00 — Разное | KYKY  
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Практически месяц редакция буквально орала со страниц: дорогие читатели, опишите свой курьез из путешествия в любую страну мира и выиграйте бесплатный билет в Грузию, который мы разыгрываем в рамках совместного проекта с онлайн-сервисом Tickets.by. Одни ленились, другие  – попросу не верили, что мы можем подарить перелет, поэтому отказывались от участия. Беларуску Лилию Игнатович не остановило ничего: девушка прислала нам свою историю, победила в конкурсе и уже получила свои билеты в Грузию. С чем мы ее и поздравляем. 

История, которая выиграла билет в страну вина и хинкали

Лилия рассказала историю о путешествии в Филиппины. В начале поездки ничто не предвещало беды: с острова Бохол она должна была переправиться паромом на остров Себу, но из-за ливня все паромы отменили. Лилию ждала долгая переправа на лодке вместе с поляками и французами, поездка на автобусе до города и еще полтора часа до аэропорта. А уже, опоздав на четыре часа на свой рейс, Лилия сделала один из главных выводов своей истории – «дружите с дизайнерами!» Не будем спойлерить, если вы еще не читали историю. 

Читайте по теме: «Имейте голову на плечах, а если не имеете – просто не парьтесь, авось пронесёт». Голосуем за историю, автор которой поедет в Грузию

 
 
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Практически месяц редакция буквально орала со страниц: дорогие читатели, опишите свой курьез из путешествия в любую страну мира и выиграйте бесплатный билет в...
 
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