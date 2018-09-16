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Как выглядит человек, который не поленился, прислал свой рассказ в KYKY и летит в Грузию бесплатно
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История, которая выиграла билет в страну вина и хинкали
Лилия рассказала историю о путешествии в Филиппины. В начале поездки ничто не предвещало беды: с острова Бохол она должна была переправиться паромом на остров Себу, но из-за ливня все паромы отменили. Лилию ждала долгая переправа на лодке вместе с поляками и французами, поездка на автобусе до города и еще полтора часа до аэропорта. А уже, опоздав на четыре часа на свой рейс, Лилия сделала один из главных выводов своей истории – «дружите с дизайнерами!» Не будем спойлерить, если вы еще не читали историю.
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