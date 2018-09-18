Историю Брестской крепости пытаются фальсифицировать, уверен директор мемориала

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» является одним из главных мест памяти о событиях Великой Отечественной войны. Именно с ее обстрелов началась война между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Сегодня она выполняет важную миссию – сохраняет память о Великой Победе и об ужасах войны. Подробнее о роли Брестской крепости в интервью «Евразия.Эксперт» рассказал директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.



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В 4 часа 15 минут 22 июня 1941 г. по Брестской крепости был открыт артиллерийский огонь нацистов, который застал местный советский гарнизон врасплох, а спустя еще полчаса начался штурм. Но превосходившему по силе и боеготовности врагу удалось взять цитадель полностью лишь спустя месяц – 23 июля 1941 г., когда, по официальным данным, в плен был взят последний защитник крепости – майор Петр Михайлович Гаврилов, командовавший обороной Восточного форта. Для сравнения: Дания была оккупирована всего за несколько часов (потери немцев составили всего 2 человека), а такая большая европейская страна, как Франция, была оккупирована в 1940 г. чуть больше, чем за месяц.

Сегодня Брестская крепость является символом мужества и героизма советского народа и – ни много ни мало – сакральным местом нашей истории, в котором должен побывать каждый, чтобы лучше понять то, что происходило в начале самой страшной войны.

Кроме того, как и почти 80 лет назад, цитадель стоит на передовой войны… Новой войны – информационной. Сегодня Брестская крепость – это оплот патриотического воспитания детей и молодежи − о нее разбиваются все попытки недоброжелателей переписать историю. Об этом и многом другом корреспондент «Евразия.Эксперт» побеседовал с директором мемориала Григорием Бысюком.

− Григорий Григорьевич, не падает ли с течением времени интерес молодежи, как местной, так и мировой в целом, к мемориалу и к истории Великой Отечественной войны?

− Мы стараемся данный вопрос отслеживать и можем сказать, что молодежь составляет примерно половину от всех посетителей Брестской крепости. Мы активно работаем, предлагаем свои услуги в учебных учреждениях Бреста и Брестской области.

Мы не только приглашаем школьников посетить наш мемориал, но и сами выезжаем на музейные уроки, организуем выставочные проекты в учебных заведениях региона. Тем самым мы поддерживаем интерес молодежи к цитадели.

На территории нашего комплекса мы проводим разного рода мероприятия. Так, недавно у нас открылся молодежный патриотический центр. К его работе есть интерес среди широкого круга местных молодых людей. Также важно отметить, что на территории мемориала у нас каждый сентябрь проходят такие мероприятия, как посвящение в студенты, с 1972 г. у нас действует вахта памяти (дежурство школьников в военной форме у Вечного Огня), и за это время порядка 90 тыс. учащихся приняли в ней участие. Здесь проходят патриотические уроки, музейные занятия с учащимися. Это хорошая школа воспитания, и я думаю, что к этой теме со стороны государства должно быть должное внимание.

Эта память должна сохраниться. Как сказал Роберт Рождественский: «Это нужно не мертвым, это нужно живым…»

Память о Великой Победе должна сохраняться через поколения, чтобы люди не повторяли войн.

Люди должны помнить, что такое война. На земле крепости погибали солдаты, молодые люди, погибло немало женщин и детей. Надо помнить обо всех, стремиться к тому, чтобы нигде и никогда не повторилось подобного. Неслучайно один из наших музеев мы назвали «Музей войны – территория мира». Говорим о войне, но хотим воспитать неприятие к войне, патриотизм через стремление к миру на земле.

− Что стоит делать, чтобы в будущем у новых поколений не угасла память о Великой Победе? Что делать, чтобы Победа с течением времени не стала каким-то далеким, рядовым историческим событием в массовом сознании?

− Брестская крепость получила немалые средства из бюджета Союзного государства Беларуси и России для сохранения наших памятников на более длительные сроки, для открытия новых музеев. Кроме того, в Минске открылось новое современное здание Музея Великой Отечественной войны. Все вышеперечисленное, что делается руководством Беларуси и России, говорит о том, что у нас власти много делают для сохранения памяти о Великой Победе. И они должны это делать на всех уровнях, чтобы это память не притупилась.

Также очень важно воспитывать дань памяти и уважения солдатам на уровне семьи. Примечательно, что мы на территории Брестской крепости стали чаще встречать посетителей, которые пришли сюда целыми семьями – дедушки, бабушки, родители и дети. Статистика говорит, что почти в каждой семье есть тот, кто пострадал во время Великой Отечественной, поэтому очень важно, чтобы через поколения передавались знания о погибших предках.

− Как стоит противостоять попыткам переписать историю Великой Отечественной войны?

− Есть и будут такие историки, псевдоисторики, которые переписывают историю. Мне приходилось с некоторыми из них встречаться и вести дискуссии. Но правда есть правда.

Даже если взять историю обороны Брестской крепости, здесь тоже есть фальсификации. Некоторые псевдоисторики утверждают, якобы «обороны Брестской крепости не было», якобы красноармейцы «массово сдавались в плен». Но ведь есть документы, которые опровергают эти фальсификации. Даже нацисты свидетельствовали, что защитники Брестской крепости мужественно держали оборону на этом клочке земли.

Надо апеллировать документами и разоблачать всю ложь, которая есть по данной теме. Использовать архивные документы, доказывать с помощью фактов лживость их манипуляций.

Как бы кто ни пытался переписать историю, но против документов и фактов пойти невозможно.

И сейчас, и в будущем. Так что, в деле защиты нашей истории от переписывания ключевая роль принадлежит историкам и государственным деятелям.

Неслучайно Сергей Сергеевич Смирнов, наш крестный отец (писатель, общественный деятель, который впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею обороны Брестской крепости, остававшуюйся долгое время в безвестности, − прим. «ЕЭ»), говорил, что «сила наших защитников была не в толщине стен Брестской крепости, а в их духе».

Поэтому, как говорится, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет! Нашу землю просто так не завоевать, поэтому со стороны россиян и белорусов сегодня делается все, чтобы вновь не допустить пожара войны.

− Посетивший Брестскую крепость человек, конечно, будет менее склонен доверять разного рода фальсификациям. Из каких государств сегодня наблюдается наибольший поток туристов в Брестскую крепость?

− Стоит отметить, что в прошлом и текущем году к нашей крепости и к Великой Отечественной войне наблюдается рост интереса. Я думаю, что это связано с тем, что на нашей Брестской земле реально происходили те события, о которых мы рассказываем в залах наших музеев – в Музее обороны Брестской крепости, в залах экспозиции «Музей войны – территория мира» и т.д.

В прошлом году наш мемориал посетило почти 425 тыс. человек, в текущем году по состоянию на сегодняшний день – чуть более 400 тыс. человек.

Это в первую очередь посетители из Беларуси. В частности, из Брестской области в этом году крепость посетило порядка 30 тыс. человек, около 3 тыс. – из Витебской области, столько же из Гомельской и Гродненской, порядка 15 тыс. туристов здесь побывало из Минской области.

Из других государств – больше всего из России (в этом году более 30 тыс. туристов, около 2,5 тыс. туристических групп). Довольно много туристов из соседней Украины, а также из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Польши. К слову, из Польши порядка 1 тыс. человек в прошлом году посетили крепость, а в этом году поляков было порядка 800. У нас были посетители и из таких стран Дальнего Зарубежья, как Германия, Япония, Республика Корея. Всего за прошлый год нас посетили граждане 51 государства, а в текущем году – представители около 40 государств.

Мы чувствуем, что интерес к истории Брестской крепости присутствует на разных уровнях, среди представителей разных социальных групп, народов и профессий. К слову, недавно нас посетила группа космонавтов, которая принимала участие в международном космическом форуме в Минске.

− Стоит ли ожидать какие-то новинки в туристическом сервисе Брестской крепости?

− В течение ближайших трех лет мы в некоторых из объектов крепости создадим новые экспозиции. В 2019 г. в восточном форту мемориала будет создана экспозиция по обороне восточного форта. В 2020 г. будет открыта экспозиция в пятом форту по вооружениям.

Мы также усовершенствуем и сервисное обслуживание. В прошлом году мы открыли информационный павильон. В ближайшее время изменится наш официальный сайт – там любой посетитель получит ответы на все интересующие его вопросы по поводу посещения мемориала. Кроме того, мы планируем сделать возможность электронной покупки билетов в наши музеи.

Мы делали и будем делать все возможное, чтобы нашим посетителям было максимально комфортно и удобно.

У нас есть и не очень хорошие примеры в данной сфере – в крепости, к сожалению, есть нелегальные экскурсоводы, которые без специального разрешения проводят частные неофициальные экскурсии. Притом, стоимость их экскурсий дороже, чем стоимость наших штатных экскурсоводов, но некоторые посетители все равно пользуются их услугами. Наверное, потому что они обещают «эксклюзивную» информацию для туристов.

Но в целом хочется отметить, что абсолютное большинство туристов оставляют только положительные отзывы от посещения Брестской крепости, от наших музеев и штатных экскурсоводов. И мы стараемся поддерживать такую тенденцию, чтобы наши гости чувствовали себя достойно.

Беседовал Кирилл Озимко (Брест)