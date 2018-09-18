Оперные певцы Большого театра Беларуси выступят во Франции



Белорусские оперные артисты откроют новые сезоны крупнейших театральных площадок Франции.

В городах Рен, Анже и Нант театральный сезон на оперных сценах начинается с русских опер: "Алеко" Сергея Рахманинова и "Иоланты" Петра Чайковского.

Ведущие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси приглашены выступать в этих спектаклях. В концертных исполнениях примут участие народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Петров, заслуженные артисты Беларуси Андрей Валентий и Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Наталья Акинина, Илья Сильчуков, Виктор Менделев и Александр Гелах. Дирижировать Симфоническим оркестром Бретани будет маэстро Андрей Галанов.

Гастроли пройдут с 20 сентября по 8 октября.