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Оперные певцы Большого театра Беларуси выступят во Франции

19.09.2018 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Оперные певцы Большого театра Беларуси выступят во Франции
БЕЛТА


Белорусские оперные артисты откроют новые сезоны крупнейших театральных площадок Франции.

Оперные певцы Большого театра Беларуси выступят во Франции Директор Большого театра: «В афише должны быть самые знаковые произведения»

В городах Рен, Анже и Нант театральный сезон на оперных сценах начинается с русских опер: "Алеко" Сергея Рахманинова и "Иоланты" Петра Чайковского.

Ведущие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси приглашены выступать в этих спектаклях. В концертных исполнениях примут участие народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Петров, заслуженные артисты Беларуси Андрей Валентий и Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Наталья Акинина, Илья Сильчуков, Виктор Менделев и Александр Гелах. Дирижировать Симфоническим оркестром Бретани будет маэстро Андрей Галанов.

Гастроли пройдут с 20 сентября по 8 октября.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Гастроли пройдут с 20 сентября по 8 октября.
 
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