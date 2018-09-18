Нацбанк Беларуси предложил банкам купить здания областных управлений в Витебске, Гродно и Могилеве

Национальный банк Беларуси (НББ) предложил коммерческим банкам рассмотреть возможность покупки зданий своих областных управлений в трех городах – Витебске, Гродно и Могилеве.

В письме НББ в адрес банков, с которым ознакомился "Интерфакс-Запад", сказано, что "в результате проведенной оптимизации функций и структуры Национального банка потребность в использовании данных зданий в полном объеме отсутствует".

НББ отмечает, что в случае заинтересованности банков, будет проведена рыночная оценка стоимости зданий.

В Гродно НББ предлагает для продажи служебное здание общей площадью 2, 96 тыс. кв. м., в Витебске – 7,67 тыс. кв.м., в Могилеве – 3,39 тыс.кв.м.