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velcom Silver ART покажет новый фильм режиссера Терри Гиллиама

19.09.2018 18:08 — Разное | БДГ  
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Проект velcom Silver ART покажет минским зрителям нашумевшую картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Фильм появится в репертуаре кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen 27 сентября. А 26 сентября состоится специальный предпремьерный показ новой работы знаменитого режиссера в зале VOKA при участии кинокритика Антона Сидоренко.

На то, чтобы его новое детище могло увидеть свет, у Терри Гиллиама ушло без малого 30 лет. Первоначально задуманный как экранизация романа Сервантеса, проект пережил кардинальные изменения сценария, неоднократные смены актерского состава, несколько раз откладывался на полку по причине проблем с финансированием, нездоровья исполнителей главных ролей и даже стихийных бедствий – пока в мае 2018 года не был представлен публике на 71-м Международном кинофестивале в Каннах.

Замысел фильма родился у Терри Гиллиама еще в 1989 году, попытки приступить к съемкам предпринимались в 2000 и 2008 годах. Роль Тоби – режиссера, который в поисках вдохновения для создания очередного фильма возвращается в Испанию, где снимал свой дипломный проект про Дон Кихота, – могли бы сыграть Джонни Депп, Юэн Макгрегор или Джек О’Коннел. А роль спятившего сапожника Хавьера, который считает себя Дон Кихотом, а в Тоби видит Санчо Пансу, мы могли бы увидеть в исполнении Жана Рошфора, Джона Херта или Майкла Пейлина. Однако долгожданные съемки стартовали лишь в октябре 2017 года – с Адамом Драйвером и Джонатаном Прайсом в главных ролях. Компанию на съемочной площадке и на экране им составили Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгорд, Оскар Хаэнанда, Росси де Пальма, Жорди Молья и другие актеры.

Кстати, подобно Дон Кихоту, самому Терри Гиллиаму тоже пришлось вести борьбу с ветряными мельницами за свое детище. В какой-то момент режиссера, известного такими картинами, как «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Бразилия», «Двенадцать обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Воображариум доктора Парнаса», даже лишили прав на «Человека, который убил Дон Кихота».

Впрочем, несмотря на все невзгоды, руководство 71-го Каннского кинофестиваля включило премьерный показ ленты в программу в качестве фильма закрытия. После финальных титров «Человек, который убил Дон Кихота» был встречен десятиминутной овацией. Что так понравилось зрителям – сюрреалистичные сюжетные ходы, фирменный юмор режиссера, игра актеров или все эти факторы сразу – минские зрители смогут оценить уже с 26 сентября, когда в рамках проекта velcom Silver ART состоится специальный показ ленты в кинотеатре velcom cinema. А после показа увиденное можно будет обсудить с известным белорусским журналистом и кинообозревателем, автором проекта «КиноЧтиво» Антоном Сидоренко.

velcom Silver ART – проект, который предоставляет любителям кино возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть на большом экране как уже ставшие культовыми картины, так и заслуживающие внимания премьеры из мира артхауса и независимого кино. Многие из представленных в рамках проекта лент демонстрируются на большом экране в духе лучших фестивальных традиций – на языке оригинала с субтитрами. Среди премьер, которые минские зрители увидели в рамках проекта, – «Реинкарнация» Ари Астера, «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «На пределе» Фатиха Акина, «Зверь» Майкла Пирса.

 
 
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Проект velcom Silver ART покажет минским зрителям нашумевшую картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Фильм появится в репертуаре кинотеатра velcom cinema...
 
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