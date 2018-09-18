ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

19.09.2018 22:57 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На сегодняшний день в нашем городе достаточно много мест, в которых можно купить готовые очки или заказать изготовление нужных в соответствии с рецептом. И открытие очередной «Оптики» является не таким уж громким событием для города. Однако мы все же подготовили репортаж с нового магазина оптики для детей и взрослых «FUNTASTIK», который открылся на прошедших выходных. Почему? Потому что он положительно выделяется среди остальных ему подобных!

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Береги глаза с детства

Начнем с того, что основным направлением сети магазинов FUNTASTIK является оптика для детей. Специалисты магазина знают о детском зрении если не всё, то точно очень многое! Этому способствует и многолетний опыт, и сотрудничество с различными детскими садиками для детей с нарушениями зрения, и постоянные курсы повышения квалификации для персонала.

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Многие родители знают, как сложно приучить ребенка к очкам, если ему всего год-полтора от рождения. В оптике FUNTASTIK специалисты расскажут родителям, как правильно и безболезненно приучить ребенка к ношению нового для него аксессуара, какие примеры приводить для правильного восприятия и как сделать, чтобы малыш хотя бы 20 дней ходил в очках - а дальше уже это станет делом привычки. Важность очков нужно объяснять и детям, и взрослым, ведь зачастую их рекомендуют не только для того, чтобы малыш лучше видел, но и для коррекции (улучшения) зрения. Что со временем позволит вообще отказаться от очков.

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Выбор оправ здесь впечатляет: из 400-500 штук для ребенка точно найдется та, которая будет и отлично подходить по заданным параметрам, и соответствовать ожиданиям малыша.

Второй момент: детские очки изготавливаются из качественных линз и с оправой, которая не содержит металл. Потому что у детей окончательно не сформирована переносица и наличие металлического каркаса может отрицательно повлиять на ее формирование. Кстати, цены как на детские оправы, так и на взрослые, вполне демократичные

Не нужно забывать и о том, что у каждого возраста есть свои важные особенности подбора очков. Именно поэтому персонал оптики FUNTASTIK прошел несколько стадий обучения и получил должную квалификацию. Специально для маленьких клиентов в магазине есть детский уголок, предназначенный для того,чтобы родители могли подобрать очки себе, пока малыши отдыхают, а также в игровой форме подобрать очки ребенку.

Помимо ярких оправ, которые предложит консультант с учетом анатомических особенностей ребенка и рецепта, в оптике представлен широкий ассортимент различных аксессуаров (футляры, стопперы, резиночки, окклюдеры и многое другое).

Нужно понимать и тот момент, что даже дети постарше не всегда могут полноценно объяснить, подходят им подобранные линзы или нет. Обученные сотрудники FUNTASTIK, современное оборудование и квалифицированный подход придадут уверенности в правильности выбора.

О взрослых тоже не забыли

В магазине оптики FUNTASTIK представлен не менее широкий выбор взрослых оправ на любой вкус и цвет. Сегодня их ассортимент колеблется в районе от 800 до 900 штук. Согласитесь, что в таком случае подобрать очки для себя сможет даже самый привередливый покупатель.

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Для тех, кто не хочет носить очки, но хочет видеть хорошо, в продаже имеются контактные линзы и сопутствующий им товар: контейнеры, дорожные наборы, растворы, капли для глаз, пинцеты и т.д.

Если нужны солнцезащитные очки, их тоже безбоязненно можно выбирать в сети FUNTASTIK. Качественные линзы, максимальный уровень защиты от ультрафиолета и поляризация - все это говорит в пользу покупки. Тем более весь сентябрь на солнцезащитные очки скидка 30%!

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Акции

Без них в наше время никуда. Каждый хочет хоть что-то сэкономить. И это нормальная практика! Поэтому в FUNTASTIK есть приятные бонусы, которые порадуют вас.

1) Всем подписчикам оптики FUNTASTIK в социальных сетях предоставляется скидка 10% на заказ (ссылки на соц. сети ищите в конце статьи).

2) «Бери 4, плати за 3»: при покупке трех линз OPTIMA четвртая линза - в подарок (срок действия акции ограничен, поэтому лучше поспешите!)

3) «Социальный день». Каждое воскресенье месяца - скидка 30% на заказ очков для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов.

4) «К сожаленью, день рождения только раз в году». Скидка 15% на заказ очков для именинников в день рождения.

5) «Двое дешевле». При заказе двух пар очков 15%-я скидка на вторые.

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Где?

Оптика FUNTASTIK расположена на ул. Гоголя, 60-6, недалеко от магазина Colin's (ближе к ул. Ленина).

Время работы: пн-пт 10:00 - 20:00, сб-вс 10:00 - 19:00

Сайт: FUNOPTIK.BY

Instagram: @funtastik_optics (подписчикам скидка 10%)

ВКонтакте: vk.com/funtastik_optics (подписчикам скидка 10%)

Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

Добро пожаловать в магазин!

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшний день в нашем городе достаточно много мест, в которых можно купить готовые очки или заказать изготовление нужных в соответствии с рецептом. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика