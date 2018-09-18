Больше 1000 оправ и очки любой сложности. В Бресте открылся крупный магазин оптики

На сегодняшний день в нашем городе достаточно много мест, в которых можно купить готовые очки или заказать изготовление нужных в соответствии с рецептом. И открытие очередной «Оптики» является не таким уж громким событием для города. Однако мы все же подготовили репортаж с нового магазина оптики для детей и взрослых «FUNTASTIK», который открылся на прошедших выходных. Почему? Потому что он положительно выделяется среди остальных ему подобных!





Береги глаза с детства

Начнем с того, что основным направлением сети магазинов FUNTASTIK является оптика для детей. Специалисты магазина знают о детском зрении если не всё, то точно очень многое! Этому способствует и многолетний опыт, и сотрудничество с различными детскими садиками для детей с нарушениями зрения, и постоянные курсы повышения квалификации для персонала.





Многие родители знают, как сложно приучить ребенка к очкам, если ему всего год-полтора от рождения. В оптике FUNTASTIK специалисты расскажут родителям, как правильно и безболезненно приучить ребенка к ношению нового для него аксессуара, какие примеры приводить для правильного восприятия и как сделать, чтобы малыш хотя бы 20 дней ходил в очках - а дальше уже это станет делом привычки. Важность очков нужно объяснять и детям, и взрослым, ведь зачастую их рекомендуют не только для того, чтобы малыш лучше видел, но и для коррекции (улучшения) зрения. Что со временем позволит вообще отказаться от очков.





Выбор оправ здесь впечатляет: из 400-500 штук для ребенка точно найдется та, которая будет и отлично подходить по заданным параметрам, и соответствовать ожиданиям малыша.

Второй момент: детские очки изготавливаются из качественных линз и с оправой, которая не содержит металл. Потому что у детей окончательно не сформирована переносица и наличие металлического каркаса может отрицательно повлиять на ее формирование. Кстати, цены как на детские оправы, так и на взрослые, вполне демократичные

Не нужно забывать и о том, что у каждого возраста есть свои важные особенности подбора очков. Именно поэтому персонал оптики FUNTASTIK прошел несколько стадий обучения и получил должную квалификацию. Специально для маленьких клиентов в магазине есть детский уголок, предназначенный для того,чтобы родители могли подобрать очки себе, пока малыши отдыхают, а также в игровой форме подобрать очки ребенку.

Помимо ярких оправ, которые предложит консультант с учетом анатомических особенностей ребенка и рецепта, в оптике представлен широкий ассортимент различных аксессуаров (футляры, стопперы, резиночки, окклюдеры и многое другое).

Нужно понимать и тот момент, что даже дети постарше не всегда могут полноценно объяснить, подходят им подобранные линзы или нет. Обученные сотрудники FUNTASTIK, современное оборудование и квалифицированный подход придадут уверенности в правильности выбора.

О взрослых тоже не забыли

В магазине оптики FUNTASTIK представлен не менее широкий выбор взрослых оправ на любой вкус и цвет. Сегодня их ассортимент колеблется в районе от 800 до 900 штук. Согласитесь, что в таком случае подобрать очки для себя сможет даже самый привередливый покупатель.













Для тех, кто не хочет носить очки, но хочет видеть хорошо, в продаже имеются контактные линзы и сопутствующий им товар: контейнеры, дорожные наборы, растворы, капли для глаз, пинцеты и т.д.

Если нужны солнцезащитные очки, их тоже безбоязненно можно выбирать в сети FUNTASTIK. Качественные линзы, максимальный уровень защиты от ультрафиолета и поляризация - все это говорит в пользу покупки. Тем более весь сентябрь на солнцезащитные очки скидка 30%!





Акции

Без них в наше время никуда. Каждый хочет хоть что-то сэкономить. И это нормальная практика! Поэтому в FUNTASTIK есть приятные бонусы, которые порадуют вас.

1) Всем подписчикам оптики FUNTASTIK в социальных сетях предоставляется скидка 10% на заказ (ссылки на соц. сети ищите в конце статьи).

2) «Бери 4, плати за 3»: при покупке трех линз OPTIMA четвртая линза - в подарок (срок действия акции ограничен, поэтому лучше поспешите!)

3) «Социальный день». Каждое воскресенье месяца - скидка 30% на заказ очков для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов.

4) «К сожаленью, день рождения только раз в году». Скидка 15% на заказ очков для именинников в день рождения.

5) «Двое дешевле». При заказе двух пар очков 15%-я скидка на вторые.





Где?

Оптика FUNTASTIK расположена на ул. Гоголя, 60-6 , недалеко от магазина Colin's (ближе к ул. Ленина).

Время работы: пн-пт 10:00 - 20:00, сб-вс 10:00 - 19:00

Сайт: FUNOPTIK.BY

Instagram: @funtastik_optics (подписчикам скидка 10%)

ВКонтакте: vk.com/ funtastik_optics (подписчикам скидка 10%)





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