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Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

19.09.2018 23:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас полевые работы в самом разгаре, – об этом рассказал вице-премьер Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставленные сроки, уверены в правительстве, самые оптимальные. Это залог будущего хорошего урожая. Да и погода сейчас благоприятная. Для выполнения поставленной задачи техники в хозяйствах страны достаточно, и она действительно стоящая.

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Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

К примеру, вот такой погрузчик хоть и называется в простонародье «мышь», за 5 минут грузит около 20 тонн свеклы. Но, как бы то ни было, главное – исполнительская дисциплина.

Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
1 октября – это пороговый срок завершения сева зерновых. Никаких, даже Гомельской и Брестской области, не будет поблажек. Мы провели анализ с учеными пяти лет последних – все, что посеяно после этого срока, дает урожай ниже. Вторая задача – до 1 ноября должна быть завершена уборка сахарной свеклы. 5 миллионов тонн мы планируем в этом году накопать. Третье направление – убрать всю солому, где какая есть, для того, чтобы провести нормально зяблевую вспашку. Что касается кукурузы на силос: медлить ни в коем случае нельзя.

Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

Уже заготовлено около 9 миллионов тонн силоса (до 1 ноября эту работу тоже нужно завершить). Что касается кукурузы на зерно, то ее убрано около 22 %. Урожайность хорошая – 80 ц/га, В некоторых хозяйствах доходит даже до 150 центнеров. Кроме того, в 2018 году небывалый урожай плодовых культур. Поставлена жесткая задача перед правительством, заготовительными организациями, местными органами власти: свыше 100 тысяч тонн положить в хранилища, 30 – продать на экспорт.

 
 
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Новости Беларуси. Сейчас полевые работы в самом разгаре, – об этом рассказал вице-премьер Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставленные...
 
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