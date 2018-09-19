Россия признала нарушения антидопинговых правил и восстановила членство в WADA

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Об этом ТАСС сообщил источник в WADA.



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«Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует Всемирному антидопинговому кодексу», — сообщил собеседник агентства. Заседание исполкома проходит на Сейшельских островах.

14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует WADA. Исполком должен обозначить конкретные сроки выполнения договоренностей, нарушение которых повлечет за собой повторные санкции в отношении РУСАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США. В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.

При этом в РУСАДА за минувшие годы произошли революционные изменения. Был полностью обновлен его руководящий состав, организация получила полную независимость от Министерства спорта РФ, содействие в работе ему оказывали независимые эксперты WADA и Британское антидопинговое агентство.