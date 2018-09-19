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Доллар с евро пошли ко дну

20.09.2018 14:19 — Разное | Партизан  
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На торгах в четверг 20 сентября белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Корзина валют подешевела на 0,19%.

Курс доллара упал на 0,0144 рубля до 2,0884 BYN/USD. Это минимальное значение за 20 дней, передает select.by

Курс евро обвалился на 0,0148 рубля до 2,4436 BYN/EUR. Европейская валюта находится на минимуме за 16 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0082 рубля до 3,1453 BYN/100 RUB. Выше рубль не поднимался уже 43 дня.

Россия

На торгах МосБиржи российский рубль значительно укрепился к основным валютам.

Российский Центробанк выставил следующие официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара снизился на 54 копейки до 66,4725 USD/RUB;
курс евро упал на 61 копейку до 77,7529 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в четверг 20 сентября белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Корзина валют подешевела на 0,19%.
 
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