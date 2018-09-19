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Доллар с евро пошли ко дну
На торгах в четверг 20 сентября белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Корзина валют подешевела на 0,19%.
Курс доллара упал на 0,0144 рубля до 2,0884 BYN/USD. Это минимальное значение за 20 дней, передает
Курс евро обвалился на 0,0148 рубля до 2,4436 BYN/EUR. Европейская валюта находится на минимуме за 16 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0082 рубля до 3,1453 BYN/100 RUB. Выше рубль не поднимался уже 43 дня.
Россия
На торгах МосБиржи российский рубль значительно укрепился к основным валютам.
Российский Центробанк выставил следующие официальные курсы иностранных валют на завтра:
курс доллара снизился на 54 копейки до 66,4725 USD/RUB;
курс евро упал на 61 копейку до 77,7529 EUR/RUB.
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На торгах в четверг 20 сентября белорусский рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Корзина валют подешевела на 0,19%.
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