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Глава областной милиции Вадим Синявский побывал в Свислочи
20.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Его визит был связан с участием в составе областной информационно-пропагандистской группы в едином дне информирования и приемом граждан по личным вопросам. На прием к главе областной милиции не записался ни один человек. Генерал-майор видит в этом положительную сторону: «Если люди не приходят на прием к начальнику УВД, значит, возникающие вопросы продуктивно решаются местной милицией».
Вадим Иванович посетил районный отдел внутренних дел, пообщался с сотрудниками и дал короткое интервью журналистам районки, которое можно будет прочитать в одном из ближайших номеров газеты.
Марина ЯНЮК.
Фото автора.
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Сегодня наш район посетил начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский.
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