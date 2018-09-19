Глава областной милиции Вадим Синявский побывал в Свислочи



Сегодня наш район посетил начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский.

Его визит был связан с участием в составе областной информационно-пропагандистской группы в едином дне информирования и приемом граждан по личным вопросам. На прием к главе областной милиции не записался ни один человек. Генерал-майор видит в этом положительную сторону: «Если люди не приходят на прием к начальнику УВД, значит, возникающие вопросы продуктивно решаются местной милицией».





Вадим Иванович посетил районный отдел внутренних дел, пообщался с сотрудниками и дал короткое интервью журналистам районки, которое можно будет прочитать в одном из ближайших номеров газеты.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.