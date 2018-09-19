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Футболисты БАТЭ матчем в Будапеште открывают очередную евроосень. Онлайн TUT!
Футболисты БАТЭ матчем против чемпиона Венгрии «Види» открывают сегодня свою очередную европейскую осень. Поединок 1-го тура групповой стадии Лиги Европы пройдет на стадионе «Групама Арена» в Будапеште и начнется в 19.55 по минскому времени.
В компании английского «Челси» и греческого ПАОКа чемпионы Беларуси и Венгрии выглядят андердогами. Однако и наставник БАТЭ
Тренер БАТЭ козырем своей команды называет опыт выступления многих своих игроков в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Види» накануне старта в Лиге Европы понес ощутимую потерю — о завершении карьеры заявил именитый 35-летний сербский форвард Данко Лазович — двукратный чемпион России в составе «Зенита» (2010, 2012) и чемпион Нидерландов в рядах ПСВ (2008). В рядах сборной Сербии забил 10 мячей в 41 поединке.
С 2016-го по 2018 год в составе «Види» Лазович наколотил 35 голов в 75 матчах и на этой высокой ноте решил завершить карьеру.
Клуб «Види» из Секешфехервара знаком белорусским болельщикам под именем «Видеотон», которое носил до 1 июля нынешнего года.
С БАТЭ пути «Видеотона» пересекались летом 2015-го, когда в драматичном двухматчевом противостоянии борисовчане одолели венгерскую команду в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов (1:1 в гостях, 1:0 дома).
Подробнее о клубе «Види», который в 1985 году добирался до финала Кубка УЕФА, где уступил лишь самому мадридскому «Реалу», можно прочитать в нашем
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Види» — БАТЭ.
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Футболисты БАТЭ матчем против чемпиона Венгрии "Види" открывают сегодня свою очередную европейскую осень. Поединок 1-го тура групповой стадии Лиги Европы пройдет...
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