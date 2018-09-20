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Можно ли есть "чистую" часть хлеба с плесенью?

21.09.2018 14:49 — Разное | Tut.by  
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Что делать, если вы, например, собрались сделать бутерброд, но продукты немного заплесневели? Обрезать плесень и действовать дальше согласно своим планам? Ни в коем случае. Подробно и наглядно это объясняет видеоролик от TechInsider, на который обратил внимание medportal.ru.

Если на хлебе, фруктах, овощах или мягком сыре появляется плесень, не следует есть ни кусочка этих продуктов. На видео показывают, что то, что мы называем плесенью – лишь часть системы грибков, которая может пронизывать весь кусок пищи. То, что мы видим – часть грибка, предназначенная для размножения, спорангий, разбрасывающий тысячи спор. Таким образом «чистой» части заплесневелого хлеба не существует.

Насколько опасна эта плесень, зависит от вида грибка. Некоторые из них сравнительно малоопасны, но некоторые действительно угрожают здоровью. Так, согласно видео, грибки рода Кладоспориум сравнительно безопасны, хоть и могут вызывать аллергию. Но, например, Пенициллин корочковый вырабатывают токсины, вызывающие отравления. Обычная черная плесень на хлебе также опасна для здоровья.

Кратковременная термическая обработка не обезвреживает токсины грибов. Поэтому поедание продуктов, покрывшихся плесенью – «русская рулетка» и лучше выбросить заплесневелый хлеб.

Отметим, что в правилах употреблении пищи с плесенью есть исключения. Так, диетолог Кэтрин Зератски (Katherine Zeratsky) о своем блоге на сайте Клиники Мэйо (Mayo Clinic) указывает, что твердый сыр после срезания плесени вполне можно есть.

 
 
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