Двойной контроль: таможенники России и Беларуси объединят усилия

Таможенные органы России и Беларуси объединят усилия в проверке почтовых отправлений. Об этом стороны договорились в пятницу в Минске, где прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов таможенного союза, сообщает «МИР 24».



Главной темой заседания стало использование новых технологий в таможенном деле для цифровизации экономики ЕАЭС . Без совершенствования таможенных механизмов не справиться и с активно растущим потоком посылок из-за рубежа. Решать эти задачи государства будут сообща.

«Мы в дальнейшем будем создавать систему, которая позволит нам надежно контролировать товарный поток Интернет-торговли. И сточки зрения взимания таможенных пошлин и иных платежей, и с точки зрения предотвращения ввоза на этом канале предметов, оружия, другой техники, которая запрещена к ввозу», – отметил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Также на заседании было отмечено, что таможенные органы Беларуси в этом году существенно увеличили отчисления в бюджет. Рост составил 37%.