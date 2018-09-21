ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двойной контроль: таможенники России и Беларуси объединят усилия

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Таможенные органы России и Беларуси объединят усилия в проверке почтовых отправлений. Об этом стороны договорились в пятницу в Минске, где прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов таможенного союза, сообщает «МИР 24».

Главной темой заседания стало использование новых технологий в таможенном деле для цифровизации экономики ЕАЭС. Без совершенствования таможенных механизмов не справиться и с активно растущим потоком посылок из-за рубежа. Решать эти задачи государства будут сообща.

«Мы в дальнейшем будем создавать систему, которая позволит нам надежно контролировать товарный поток Интернет-торговли. И сточки зрения взимания таможенных пошлин и иных платежей, и с точки зрения предотвращения ввоза на этом канале предметов, оружия, другой техники, которая запрещена к ввозу», – отметил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Также на заседании было отмечено, что таможенные органы Беларуси в этом году существенно увеличили отчисления в бюджет. Рост составил 37%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом стороны сегодня договорились в Минске, где прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов таможенного союза.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика