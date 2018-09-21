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Двойной контроль: таможенники России и Беларуси объединят усилия
22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Таможенные органы России и Беларуси объединят усилия в проверке почтовых отправлений. Об этом стороны договорились в пятницу в Минске, где прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов
«Мы в дальнейшем будем создавать систему, которая позволит нам надежно контролировать товарный поток Интернет-торговли. И сточки зрения взимания таможенных пошлин и иных платежей, и с точки зрения предотвращения ввоза на этом канале предметов, оружия, другой техники, которая запрещена к ввозу», – отметил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.
Также на заседании было отмечено, что таможенные органы Беларуси в этом году существенно увеличили отчисления в бюджет. Рост составил 37%.
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Об этом стороны сегодня договорились в Минске, где прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов таможенного союза.
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