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Пауки-тарантулы атаковали деревню в Лельчицком районе
22.09.2018 11:39 — Разное | Аргументы и факты
Как сообщает
Они даже проникают в жилые дома и пугают сельчан. Сельчане в панике от нашествия тарантулов: они не просто снуют туда-сюда, но даже не боятся нападать на людей.
Ученые подтверждают - это настоящий южнорусский тарантул. Этот вид хоть редко, но может встречаться на юго-востоке страны. Паук может достигать размеров с человеческую ладонь. В связи с потеплением климата их среда обитания расширяется, а активность растет.
Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. К тому же поведение пауков неестественное: они обычно живут в лесу подальше от людей, потому что не любят лишних вибраций.
Сейчас волонтеры помогают найти гнезда с пауками, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов, пишет
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Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. К тому же поведение тарантулов неестественное: они обычно живут в лесу подальше от людей, потому что не любят лишних...
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