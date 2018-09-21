Пауки-тарантулы атаковали деревню в Лельчицком районе

Как сообщает ОНТ жители деревни Ударное Лельчицкого района встречают крупных пауков в магазине, школе, на стройке, на огородах и в сараях.

Они даже проникают в жилые дома и пугают сельчан. Сельчане в панике от нашествия тарантулов: они не просто снуют туда-сюда, но даже не боятся нападать на людей.

Ученые подтверждают - это настоящий южнорусский тарантул. Этот вид хоть редко, но может встречаться на юго-востоке страны. Паук может достигать размеров с человеческую ладонь. В связи с потеплением климата их среда обитания расширяется, а активность растет.

Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. К тому же поведение пауков неестественное: они обычно живут в лесу подальше от людей, потому что не любят лишних вибраций.

Сейчас волонтеры помогают найти гнезда с пауками, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов, пишет БЕЛТА .