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Топ-20 крупнейших белорусских молочников с большим отрывом возглавил частник
22.09.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Доля Беларуси в российском импорте молока и молочных продуктов превышает 80%, увеличившись вдвое за последние годы. Несмотря на снижение объемов в 2018-м году из-за периодических запретов Россельхознадзора (минус 5,3%, до 363,2 млн долларов, за первое полугодие по ключевой позиции «сыр и творог»; минус 43%, до 110,9 млн, по сухому молоку), Беларусь остается важным игроком российского рынка. Профильный ресурс
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Белорусский молочный рынок от российского отличает несколько ключевых особенностей. Во-первых, основная доля компаний на белорусском рынке принадлежит государству. Во-вторых, финансирование сельского хозяйства, в частности молочной промышленности, в союзном государстве активно ведется почти два десятка лет — с начала 2000-х господдержка отрасли составила больше $ 1 млрд. В-третьих, белорусская молочная промышленность консолидирована — с начала десятилетия более 140 предприятий объединились в 40 крупных холдингов. Кроме того, структура рынка отличается от российской: основными продуктами для отрасли являются сыры и сухое молоко, а переработка молочной сыворотки доведена до 94%, в то время как в России эта ниша рынка находится на начальном этапе развития.
1. ОАО «Савушкин продукт»
Выручка в 2017: $ 457 млн
Мощность переработки: 2000 т/сут (максимальная — 3000 т/сут)
Несмотря на большую долю государственных предприятий на белорусском молочном рынке, рейтинг возглавляет частная компания Александра Мошенского, лидера
Фото: пресс-служба президента Беларуси
2. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
Выручка в 2017: $ 295 млн
Мощность переработки: 2100 т/сут (оценка)
Слуцкий сыродельный комбинат — один из крупнейших производителей сыров, масла и цельномолочной продукции в Республике Беларусь. Предприятие имеет самую большую задействованную мощность переработки в стране, а также является самым крупным белорусским производителем масла и сухого обезжиренного молока.
3. ОАО «Бабушкина крынка»
Выручка в 2017: $ 266 млн
Мощность переработки: 1700 т/сут
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших в Беларуси производителем молочной продукции и вторым по узнаваемости молочным брендом в стране. «Бабушкина крынка» — крупнейший белорусский холдинг по количеству заводов, который объединяет 19 площадок в Могилевской области.
4. Danone Беларусь
Выручка в 2017: $ 180 млн (оценка)
Мощность переработки: 450 т/сут
Danone пришел в Беларусь почти 10 лет назад. Предприятия были созданы на базе устаревшего цеха по производству молочной продукции Пружанского молочного комбината и завода, созданного на территории ОАО «Шкловский маслодельный завод».
5. ОАО «Милкавита»
Выручка в 2017: $ 171 млн
Мощность переработки: 1000 т/сут
6. ОАО «Минский молочный завод № 1»
Выручка в 2017: $ 158 млн
Мощность переработки: 900 т/сут
Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1» является лидером в производстве детских молочных продуктов, а также единственным производителем лактулозы в стране.
7. ОАО «Рогачевский МКК»
Выручка в 2017: $ 154 млн
Мощность переработки: 1400 т/сут
ОАО «Рогачевский МКК» — часть холдинга «Гомельская мясомолочная компания», по совместительству является крупнейшим предприятием по выпуску молочных консервов в Европе. Потребителям комбинат знаком благодаря сгущенному молоку.
8. ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
Выручка в 2017: $ 143 млн
Мощность переработки: 1100 т/сут
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» является самым крупным производителем сухого молока в Республике.
9. ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Выручка в 2017: $ 143 млн
Мощность переработки: 1000 т/сут
Березовский сыродельный комбинат — самое крупное предприятие по производству сыров в стране, расположенное в Брестской области.
10. ОАО «Беллакт»
Выручка в 2017: $ 132 млн
Мощность переработки: 700 т/сут
ОАО «Беллакт» — единственный в стране производитель сухих молочных продуктов для детского питания (заменителей грудного молока и молочных каш), расположенный в Волковыске.
Среди предприятий, не вошедших в рейтинг, эксперты отметили крупного частного производителя, лидера в производстве мягких сыров
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Кроме вошедшего в рейтинг Danone в молочный рынок Беларуси инвестировали и иностранные компании. Среди таких предприятий — Ляховичский молочный завод (был приобретен Lactalis в начале 2017 года), СООО «Верхний луг» (совместное предприятие с российским дистрибутором "Краун Групп", специализированное на производстве мягких сыров), а также предприятия с частичным иностранным капиталом — «Беловежские сыры» (белорусское предприятие с российским капиталом) и «Белсыр» (белорусское предприятие с польским капиталом). Кроме того, в данный момент ОАО «Здравушка-милк» рассматривается возможность создания совместного предприятия с китайскими инвесторами.
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Доля Беларуси в российском импорте молока и молочных продуктов превышает 80%, увеличившись вдвое за последние годы. Несмотря на снижение объемов в 2018-м году из-за...
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