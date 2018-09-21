Топ-20 крупнейших белорусских молочников с большим отрывом возглавил частник

Доля Беларуси в российском импорте молока и молочных продуктов превышает 80%, увеличившись вдвое за последние годы. Несмотря на снижение объемов в 2018-м году из-за периодических запретов Россельхознадзора (минус 5,3%, до 363,2 млн долларов, за первое полугодие по ключевой позиции «сыр и творог»; минус 43%, до 110,9 млн, по сухому молоку), Беларусь остается важным игроком российского рынка. Профильный ресурс Milknews совместно с Streda Consulting подготовил рейтинг топ-20 крупнейших переработчиков Беларуси за 2017 год по официальной выручке.



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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Белорусский молочный рынок от российского отличает несколько ключевых особенностей. Во-первых, основная доля компаний на белорусском рынке принадлежит государству. Во-вторых, финансирование сельского хозяйства, в частности молочной промышленности, в союзном государстве активно ведется почти два десятка лет — с начала 2000-х господдержка отрасли составила больше $ 1 млрд. В-третьих, белорусская молочная промышленность консолидирована — с начала десятилетия более 140 предприятий объединились в 40 крупных холдингов. Кроме того, структура рынка отличается от российской: основными продуктами для отрасли являются сыры и сухое молоко, а переработка молочной сыворотки доведена до 94%, в то время как в России эта ниша рынка находится на начальном этапе развития.

1. ОАО «Савушкин продукт»

Выручка в 2017: $ 457 млн

Мощность переработки: 2000 т/сут (максимальная — 3000 т/сут)

Несмотря на большую долю государственных предприятий на белорусском молочном рынке, рейтинг возглавляет частная компания Александра Мошенского, лидера рейтинга самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии "Ежедневника". Предприятие ежегодно перерабатывает более 700 тысяч тонн молока, «Савушкин» входит в число крупнейших налогоплательщиков Брестской области и является флагманом молочной отрасли страны. Выручка от реализации продукции в 2017 году составила почти 1 миллиард белорусских рублей.



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Фото: пресс-служба президента Беларуси

2. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

Выручка в 2017: $ 295 млн

Мощность переработки: 2100 т/сут (оценка)

Слуцкий сыродельный комбинат — один из крупнейших производителей сыров, масла и цельномолочной продукции в Республике Беларусь. Предприятие имеет самую большую задействованную мощность переработки в стране, а также является самым крупным белорусским производителем масла и сухого обезжиренного молока.

3. ОАО «Бабушкина крынка»

Выручка в 2017: $ 266 млн

Мощность переработки: 1700 т/сут

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших в Беларуси производителем молочной продукции и вторым по узнаваемости молочным брендом в стране. «Бабушкина крынка» — крупнейший белорусский холдинг по количеству заводов, который объединяет 19 площадок в Могилевской области.

4. Danone Беларусь

Выручка в 2017: $ 180 млн (оценка)

Мощность переработки: 450 т/сут

Danone пришел в Беларусь почти 10 лет назад. Предприятия были созданы на базе устаревшего цеха по производству молочной продукции Пружанского молочного комбината и завода, созданного на территории ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Danone Беларусь является совместным предприятием с государством.

5. ОАО «Милкавита»

Выручка в 2017: $ 171 млн

Мощность переработки: 1000 т/сут

6. ОАО «Минский молочный завод № 1»

Выручка в 2017: $ 158 млн

Мощность переработки: 900 т/сут

Открытое акционерное общество «Минский молочный завод № 1» является лидером в производстве детских молочных продуктов, а также единственным производителем лактулозы в стране.

7. ОАО «Рогачевский МКК»

Выручка в 2017: $ 154 млн

Мощность переработки: 1400 т/сут

ОАО «Рогачевский МКК» — часть холдинга «Гомельская мясомолочная компания», по совместительству является крупнейшим предприятием по выпуску молочных консервов в Европе. Потребителям комбинат знаком благодаря сгущенному молоку.

8. ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

Выручка в 2017: $ 143 млн

Мощность переработки: 1100 т/сут

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» является самым крупным производителем сухого молока в Республике.

9. ОАО «Березовский сыродельный комбинат»

Выручка в 2017: $ 143 млн

Мощность переработки: 1000 т/сут

Березовский сыродельный комбинат — самое крупное предприятие по производству сыров в стране, расположенное в Брестской области.

10. ОАО «Беллакт»

Выручка в 2017: $ 132 млн

Мощность переработки: 700 т/сут

ОАО «Беллакт» — единственный в стране производитель сухих молочных продуктов для детского питания (заменителей грудного молока и молочных каш), расположенный в Волковыске.

Выручка за 2017 г. по официальной бухгалтерской отчетности компаний (* - 2016 г.).

Пересчет годовой выручки компаний в доллары США по курсу ЦБ РБ на конец года (31.12.2017 г.). В рейтинг не включены производители мороженого.

Среди предприятий, не вошедших в рейтинг, эксперты отметили крупного частного производителя, лидера в производстве мягких сыров «Туровский молочный комбинат» (выручка $ 56 млн в 2017 году), и «Праймилк» — единственный в стране специализированный переработчик сыворотки (мощность переработки 200 тонн/сутки, выручка $ 56 млн в 2017 году).



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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме вошедшего в рейтинг Danone в молочный рынок Беларуси инвестировали и иностранные компании. Среди таких предприятий — Ляховичский молочный завод (был приобретен Lactalis в начале 2017 года), СООО «Верхний луг» (совместное предприятие с российским дистрибутором "Краун Групп", специализированное на производстве мягких сыров), а также предприятия с частичным иностранным капиталом — «Беловежские сыры» (белорусское предприятие с российским капиталом) и «Белсыр» (белорусское предприятие с польским капиталом). Кроме того, в данный момент ОАО «Здравушка-милк» рассматривается возможность создания совместного предприятия с китайскими инвесторами.