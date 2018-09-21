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После продолжительной болезни ушёл из жизни Анатолий Капский
Новости Беларуси. Не смог победить. После продолжительной болезни сегодня ушел из жизни председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно он в 96-ом году инициировал возрождение этой заводской команды, стал ее руководителем. С тех пор футбольный клуб БАТЭ в числе лучших команд страны, выступает и в топовых международных турнирах: Лига Чемпионов и Лига Европы, и по праву носит звание самого успешного клуба Беларуси. Анатолий Капский всегда разделял и победы, и поражения клуба, был яркой фигурой в белорусском футболе. Его сердце остановилось 22 сентября в 11 утра. Анатолию Капскому было 52 года.
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Новости Беларуси. Не смог победить. После продолжительной болезни сегодня ушел из жизни председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, сообщили...
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